Özkıraç ve Cesurer başkanlık için oy arayacak

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak.

Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilecek Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak. Genel Kurulda 2 aday Başkanlık için yarışırken, 600’e yakın üye katılımı olması bekleniyor.

YENİDÜZEN’e konuşan iki Başkan adayı da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) geleceğe taşıma konusunda hemfikir.

EL-SEN’in bu güne dek Başkanlık görevini yürüten Kubilay Özkıraç, en önemli hedefleri arasında ‘yatırım’ yapmak ve AKSA’yı ülkeden göndermek olduğunu dile getirirken, Başkan Adayı Çağlayan Cesurer ise EL-SEN’in kurumsal yapıya kavuşması ve kamuoyu desteğinin arttırılması için aday olduğunu ifade etti.

Özkıraç: “En birincil hedefimiz yatırım ve AKSA’yı ülkeden kovmak”

Birincil ve sürekli gündemde tutmak istedikleri başlıca hedefin kuruma yatırım yapılması ve AKSA’nın devre dışı bırakılması olduğunu ifade eden EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Üretimden gelen gücümüzü de her dönem kullanmaktan çekinmeyeceğiz “ dedi.

Özkıraç, ileri vadeli hedeflerine dair özetle şunları paylaştı: “Toplum değerlerinden biri olan kurumu yaşatmak hedefindeyiz. Hedefimiz sürekli yatırımlara ağırlık vererek AKSA’yı bu ülkeden kovmaktır. Ülkeyi yönetenlere bu konuda baskılarımız devam edecektir. İki bölgeli mücadelemiz devam edecektir. Aydınlık bir gelecek için mücadelemiz tüm demokratik sivil toplum örgütleriyle birlikte sürecektir.

Üretimden gelen gücümüzü de her dönem kullanmaktan çekinmeyeceğiz. EL-SEN toplumun bağrından çıkmış bir örgüttür, toplumla birlikte barışın egemen olduğu bir ülkede barışın egemen olacağı güne dek mücadelemiz sürecektir.

Zam yaparak kurum ileriye gidemez. Biz geldiğimiz günden bu yana tek kuruşluk zam yapılmamıştır, yatırım, mutlaka yatırım diyoruz çünkü karşımızda toplumu sömüren AKSA var. AKSA’yı ülkeden kovana dek mücadelemiz devam edecektir. Başkan adayı Çağlayan Cesurer ve tüm adaylara başarılar dilerim, hedef dayanışmamızı birliğimizi genel kuruldan sonra da devem ettirmektir.”

Cesurer: “Kurumsal yapı ve kamuoyu desteği için elimizi taşın altına koyduk”

Başkan adayı Çağlayan Cesurer, mevcut sendika yönetimine teşekkür ederek, yapılan çalışmaları yeterli bulmadığını kaydetti. “Öncelikle ekibimle birlikte aday olduğum KIB-TEK’in topluma hak ettiği çağdaş hizmeti verebilmesi için yapılması gerekenler var. Mevcut sendika yönetimine teşekkür ederim anacak yaptıklarının yeterli olmadığını düşünüyorum.” diyen Cesurer, sadece söylem ve sloganla KIB-TEK’e sahip çıkılamayacağını savundu.

Cesurer, topluma en iyi hizmet için yapılması gerekenleri icra etmek için aday olduğunu belirterek, “Aksi halde kurumun yok oluşunu izleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde devletin teşvik adı altında yaptığı uygulama var, bu teşviki devlet 1 yıldır ödemiyor ve 10 kuruşluk olan teşvik 25 kuruşa çıkarıldı ama sendika bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Sendikanın bu konularda hassas olması ve anında girişim yapması gerek. Bu nedenlerden ötürü, hem EL-SEN’in kurumsal yapıya kavuşması hem de kamuoyu desteğini arttırmak için elimizi taşın altına koyduk.”dedi.