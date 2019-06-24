Özgürgün için özel komite



Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden oluşan özel komite oluşturulması oy çokluğuyla kabul edildi.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Salahi Şahiner, Fazilet Özdenefe, HP’den ise Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç görev alacak.

Arıklı’dan UBP’li vekillere: “Genel Başkanınızı sattınız”

Cumhuriyet Meclisi'nin bu günkü toplantısında ilk sözü YDP Milletvekili Erhan Arıklı aldı, Meclis’te sesler yükseldi...

YDP Milletvekili Erhan Arıklı,1.5 yıl içerisinde 2 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması kararının gündeme geldiğini, siyasi bir karar neticesinde böyle bir komitenin oluşturulacağını söyledi. Arıklı, Vekillere ‘vicdanınızla hareket edin’ çağrısı yaptı. “Başsavcılıkta birçok yolsuzluk dosyası varken, neden bunların üzerine gitmiyorsunuz? Sayın Başsavcı Yardımcım, bunları gündeme getirmek için ne yaptınız?” diye soran Arıklı, “ İtibarı yerle bir olan Meclis’in itibarını, Başsavcılık makamının dövmesine izin vermeyin” dedi.

Arıklı, Kudret Özersay’a seslenerek, şu anda dokunulmazlığı olmayan 2 bakan hakkında suç duyurusu olduğunu hatırlatarak, bunların üzerine neden gidilmediğini sordu.

“Sizin amacınız üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bir siyasinin banka hesabında 2 milyon TL vardı, bu ne oldu?” diyen Arıklı, Özgürgün’ün avukatlığını yapmadığını, ancak yolsuzluk dosyalarının üzerin ciddiyetle gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, “HP’nin derdi, dokunulmazlıkların kaldırılması ile siyasi prim elde etmek. Özgürgün suç işlediyse, vekilliği bittikten sonra yargıya hesabını verecek” dedi. UBP’li vekillerin Özgürgün ile ilgili tutumunu eleştiren Arıklı, “ Yol arkadaşınızı satıyorsunuz. Koltuk uğruna, en yakın arkadaşınızı, genel başkanınızı satıyorsunuz” dedi.

Özyiğit: “Temiz toplum istiyorsak, gerekli adımları atalım”

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Özyiğit, ülkede ciddi hukuk düzenine ihtiyaç olduğuna değinerek, “Artık, yapanın yanına kalmamalı” dedi.

UBP’li vekil Aytaç Çaluda ile ilgili fezlekenin kısa sürede gelmesine rağmen, Özgürgün’e yönelik fezlekenin 1.5 yılda geldiğin dikkat çeken Özyiğit, bunu bir hukuk ayıbı olarak değerlendirdi.

Özyiğit, “Temiz toplum istiyorsak, gerekli adımları atalım. Gelen öneriye olumlu oy vereceğiz” şeklinde konuştu.

Tatar: “Tribünlere oynayarak, başka yerlere çekmek yakışmaz”

Başbakan Ersin Tatar, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oylamada herhangi bir grup kararı almadıklarını aktardı, “Oylamada herkes kendi vicdanına göre hareket edecek. Kurul kararı almadık” şeklinde konuştu.

Konunun son derece hassas olduğunu belirten Tatar, “Tribünlere oynayarak, başka yerlere çekmek yakışmaz. Kendi arkadaşımızı satarız ithamını kabul etmeyiz” dedi.

Tatar, gelinen aşamayla ilgili iç tüzüğü takip etmek durumunda olduklarına değinen Tatar, “Kendi arkadaşımızın suçlu olduğuna inanmıyorum. Komite, suçlu olduğunu bulamayacak. Yürekten buna inanıyorum” dedi.

Ülkede büyük yolsuzluk olması halinde Savcılığın hep birlikte güçlendirmek gerektiğine değinen Tatar, “Yanlışın yanına kalmasın. Masum olan insanlara da bu fırsat verip, aklanması da hepimizin görevi” dedi.

Saat 12.45:

Meclis toplandı

Meclis, Özgürgūn ile ilgili yaşanan sancılı süreç nedeniyle geç toplandı.

Öte yandan Divan Başkanlığı ikinci denemesinde toplandı. Toplantıya CTP'den Salahi Şahiner, UBP'den Zorlu Töre ile Yasemin Öztürk, HP'den ise Mesut Genç katıldı. Meclis'in bugünkü gündeminde Danışma Kurulu’nun Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasına ilişkin kararı ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin üyelerini belirleyen karar yer alıyor.

Saat 11.00:

Özgürgün YENİDÜZEN'e konuştu...

“Gerekirse vekillikten istifa ederim"

UBP grup toplantı sonrası Özgürgün YENİDÜZEN'e konuştu: “Gerekirse vekillikten istifa ederim. Bunu genel başkana da ilettim. Komite kurulacak, buna ne kadar tahammül ederim bilmiyorum. Süreci göreceğim.

Şu an Meclis'ten ayrılıyorum, toplantıya katılmayacağım. 21 yıl her görevde hizmet etmiş biri olarak, olanları hazmedemiyorum. Eski Başsavcı Aşgan İlgen de iddialari komik buldu." dedi.

UBP grup toplantısının sona ermesinin ardından ise Divan Başkanlığı toplantısının başlaması bekleniyor. UBP'li vekiller henüz toplantıya katılmadı.

Saat 10.00:

UBP'de Özgürgün sancısı

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulması kararı sonrasında, toplanacak Meclis Divan Başkanlığı biraraya gelemedi. Sabah 9.30'da toplanması beklenen Divan Başkanlığı, UBP grup toplantısı sonrasına ertelendi.

Elde edilen bilgiye göre. Başbakan Ersin Tatar, Divan Başkanlığı toplantısı öncesinde vekillerle bir araya gelmek istedi.

Toplantıda zaman zaman seslerin yükseldiği, gergin anlar yaşandığı da belirtildi.

***Fotoğraflar Ersin Tatar’ın sosyal medya profilinden alınmıştır…

HABER: AYŞE GÜLER