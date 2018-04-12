Özersay adaya döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın merkezinin bulunduğu Cidde’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretten döndü.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin’in resmi davetiyle Cidde’ye giden Kudret Özersay, burada üst düzey temaslarda bulundu.



Cidde temaslarına İİT Genel Sekreteri’yle görüşerek başlayan Bakan Özersay, KKTC’nin “Kıbrıs Türk Devleti” adı altında gözlemci üye olduğu teşkilatla ilişkilerinin daha ileriye taşınması, farklı alanlarda somut adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Görüşme İslam İşbirliği Teşkilatı’nın resmi internet sitesinden de duyuruldu. İİT sitesinde yer alan yazılı açıklamada, görüşmede Genel Sekreter el-Useymin ile Kudret Özersay’ın, Kuzey Kıbrıs ile İİT’nin geniş bir yelpazede mevcut olan ilişkilerini ele aldıkları ve ikili ilişkilerin ve üye devletlerle KKTC arasındaki ilişkinin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundukları ifade edildi.



Genel Sekreter açıklamasında, İslam aleminin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerin haklı davasına ve adada bulunacak barışçıl çözüme desteği yinelendi.



İİT Genel Sekreteri görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın onuruna bir öğle yemeği verdi. Yemekte çeşitli ülke daimi temsilcileri ve başkonsolosları yanında İİT’nin üst düzey bürokratları yer aldı.



Özersay, İnsan Hakları Komisyonu'yla da görüştü

Özersay, Cidde temasları çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Marghoob Saleem’le de görüştü.



Saleem görüşmede, Özersay’ın kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun çalışmalarına dair bilgi verdi.



Özersay, sadece siyasi açıdan değil Kıbrıs Türk halkına her alanda uygulanan haksız izolasyonun çağ dışılığını örnekler vererek açıkladığı görüşmede, özellikle gençlerin bu izolasyondan dolayı sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımının dahi engellenmeye çalışıldığını ifade etti.



Saleem, Kıbrıs Türkü’nün birçok alanda maruz bırakıldığı izolasyon ve kısıtlamaları yakından takip ettiklerini, bu konuda da işbirliği içinde olmaya hazır olduklarını söyledi.



“Kalkınma Bankası desteği sürecek"



Bakan Özersay, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Mansur Mukhtar ile de bir araya geldi.



Kalkınma Bankası başkanının yurt dışında olmasından dolayı başkan yardımcısıyla görüşen Özersay, bankanın ülkemizdeki özellikle eğitim ve sağlık alanlarındaki projelere verdiği desteğe teşekkür ederek, halihazırda devam eden projeler hakkında bilgi verdi ve yenilerinin hayata geçirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.



Başkan Yardımcısı Mukhtar da Kıbrıs Türk devletinin ifade edilen alanlardaki projelerine destek vermeye devam edeceklerini ve banka olarak mevcut işbirliğinin ileriye götürülmesini arzu ettiklerini ifade etti.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam İşbirliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen’in onuruna verdiği akşam yemeğiyle Cidde temaslarını tamamladı.



Bakan Özersay’a Cidde temasları sırasında, İİT ile İlişkiler Bölümü Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar ve İkinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti.