Özel uçuşlar 6 Temmuz'a kadar durduruldu
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı'na özel uçakların uçuşlarının 6 Temmuz’a kadar durdurulduğunu söyledi.
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Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı'na özel uçakların uçuşlarının 6 Temmuz’a kadar durdurulduğunu söyledi.
TAK muhabirine konu hakkında bilgi veren Sofi, ambulans, insani yardım ve askeri uçak haricindeki özel uçakların uçuşlarının durdurulduğunu, tarifeli seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.
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