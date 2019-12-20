YENİDÜZEN- ÖZEL

Kıbrıs’ın güneyine Kermiya (Metehen, AyDemet) Geçiş Noktası’ndan yaya olarak gitmek isteyen pek çok vatandaş, aracını park edecek yeterli otopark bulamamaktan dertli…

Güneye çalışan Kemal Cankara, her gün işe gitmek için aracını park etmekte çok zorlandığını, kontrol noktasında otoparkın yetersiz olduğunu belirterek, bu nedenle sıkıntı yaşadığını anlattı. Cankara, bölgedeki otopark sorununa çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Güneye geçişlerde aracını Kermiya’daki otoparka bırakarak yaya olarak işine giden Cankara, buradaki otoparkın yetersiz olduğunu, vatandaşlar tarafından otoparka dönüştürülen yol kenarının ise özellikle yağışlı günlerde çamur içinde kaldığını söyledi.

Aracını park edecek alan bulamadığı için uygunsuz bir alana park ettiği gerekçesiyle 170 TL trafik cezası aldığını anlatan Cankara, bunun yanında 200 TL de çekici ücreti ödeyip Polis tarafından rehin alınan arabasını kurtardığını belirtti.

Cankara, “Yer bulamadığım için uygunsuz bir yere park ettim. Otopark vardı da ben mi park etmedim?” diyerek isyan etti, bölgede daha iyi durumda otopark yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Cankara, “İki yıldır güneyde yaya olarak işe geliyorum. Son bir yıldır gerçekten çok araç parkı var. Birçoğu ise gereksiz… Gelip aracını park eden ve günlerce almayanlar, otoparkı boş yere işkâl edenler oluyor, kimse buna önlem alamıyor. Otoparkta yer olmadığı için toprak alana park ettiğim zaman çamur içinde kalıyorum. Bu soruna çözüm bulunması gerek.” dedi.