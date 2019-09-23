Otomobilde fiyatın yarısı vergiye gidiyor

Dila ŞİMŞEK

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, araç satışlarına yönelik ‘ağır vergileri’ anlattı, kalem kalem vergi ücretlerini YENİDÜZEN’e açıkladı.

En ağır vergilerin Katma Değer Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu adı altında olduğunu belirten Akın, bu oranların toplamda %40’a denk geldiğini söyledi.

Vergiler sebebiyle, Japonya’dan 4 Bin Pounda ithal edilen bir aracın, vergilerle birlikte 8 Bin Pounda mal olduğunu kaydetti.

Akın, araç satışlarındaki vergilerin, hem galericilere, hem de halka zarar verdiğini ifade etti.

Gümrük vergisinin ‘çağdışı bir uygulama’ olduğunu savunan Akın, “Gümrük, eskiden gemiler limana yaklaşamaz da, insanlar sandal ve küçük botlarla gidip gemiden malı indirir diye alınan bir vergiydi. Limana direkt gelen, çok kolayca aldığımız araca neden %10’luk bir vergi ödüyoruz” diye sordu.

Bunların yanında Rıhtım, Güvenlik Kuvvetleri vergisi, Stopaj, Araç Kayıt Parası ve Seyrüsefer de uygulanan diğer vergiler arasında yer aldı.

Fiyat İstikrar Fonu’nun aracın ağırlığına göre değiştiğini de ekleyen Akın, bu rakamın salon araçlarda genelde %20 olduğu kaydedildi. Ticari araçlarda ise, Fiyat İstikrar Fonu adı altında %16’lık bir vergi alındığını dile getirdi.

Stopaj vergisinin, araç satıldıktan sonra alınması gerektiğini ileri süren Akın, “Devlet bunu biz sanki aracı satmışız gibi direkt gümrükte alıyor. Bu sebeple cebimizden ödememiz gerekiyor. Aracı alır da satamazsak, zarara girmiş oluyoruz” dedi.

Birlik Başkanı Akın, seyrüsefer ücretleri, benzinle çalışan araçlar ve başka yakıtla çalışan araçlar olarak iki gruba ayrılarak, ağırlıklarına göre artış yaşadığını da kaydetti.

Yapılan örneklendirme ile Japonya’dan 4 Bin Pounda ülkeye ithal edilen bir aracın galerideki satış fiyatının 8 Bin Pound olduğu görüldü.

Yurtdışından yola çıkan araç, şu vergilerle karşılaşarak galericiye ulaşıyor:

Gümrük: %10

Rıhtım: %4

Güvenlik Kuvvetleri vergisi: % 2,5

Fiyat İstikrar Fonu: %20 salon araçlar için, %16 ise ticari araçlar için

Stopaj: % 4,4

Araç Kayıt Parası ve Seyrüsefer: %5

KDV: %20

“Seyrüsefer motor gücüne göre hesaplanmalı”

Akın, seyrüsefer ödemelerinin ‘yanlış uygulandığını’ iddia ederek şu şekilde konuştu: “Seyrüsefer tüm dünyada sisi üzerinden, yani motor gücü üzerinden uygulanır. Bizim ülkemiz, arabanın ağırlığını hesaplayarak seyrüseferi belirliyor. Ancak bu çok yanlıştır. Örneğin yirmi sene öncesinin bir ‘jip’ aracı, çok ağır olduğu için 5000 TL seyrüsefer isteniyor. Aracın değeri zaten 20 Bin TL’yi geçmezken, hala böyle bir uygulama olması mantıksızdır. Şimdilerde arabalar, daha az metal ile daha hafif olacak şekilde üretiliyor. Ancak ağır olup, motoru düşük veya tam aksi bulunan araçlar da vardır” dedi.

2019’da seyrüsefer ücretleri arttı

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nden alınan bilgiye göre seyrüsefer ücretleri, benzinle çalışan araçlar ve başka yakıtla çalışan araçlar olarak iki gruba ayrılarak, ağırlıklarına göre artış yaşadı. 2018’e kıyasla, ‘birkaç kuruşluk’ farklar yaşanan seyrüseferde en çok farkı 1524 kilogramdan ağır araçlar görerek, kilo başına 1.18 TL’lik bir fark aldı.

Seyrüseferde en düşük zammı ise 1016 kilogram ve altındaki araçlar gördü. Benzinle çalışan bu araçlar, 0.03 TL’lik bir zam aldı.



Seyrüsefer harcı 2018 (eski) ile 2019 (yeni) harç fiyatları tablosu

“Sektörümüz zorlukla ayakta duruyor”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, sektörün yaşadığı sorunlara da değindi. “Arabayı ithal ederken, daha satamadan anında ödediğimiz vergiler bizi zora sokuyor. Bunu da araçların fiyatına yansıttığımızda, zaten alım gücü düştüğü için halk araç satın almaktan kaçınıyor. Birçok galeri el değiştirdi” şeklinde konuştu.