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“Ortada bir leş var, bu leşi kaldırmıyorsunuz”

“Ortada bir leş var, bu leşi kaldırmıyorsunuz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mecliste söz alarak hükümete tepki gösterdi.

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mecliste söz alarak hükümete tepki gösterdi. Arıklı,  hükümetin meclise olan ilgisizliğine dikkat çekti, muhalefetin dinlenmesini istedi. “Muhalefet sizi 2 buçuk saattir bekliyor, muhalefet buna itiraz edince kızacaksınız. Memleket 3 gündür çalkalanıyor. Ortada bir leş var, bu leşi kaldırmıyorsunuz. Kelle alacak, kelle vereceksiniz. Ülkenin bu kadar sıkıntısı varken bunu yapamazsınız. Devam edecekseniz devam edin. Kelle verecekseniz kelle verin, nasılsa alıştınız. Ama bir an önce icraata geçin” dedi.

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