Online sergi “Aynı Gökyüzünün Altında”

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) ve Kuir Kıbrıs (Queer Cyprus) iş birliğiyle LGBTİ bireylere destek amacıyla 13 Mayıs’ta çevrimiçi (online) sergi gerçekleştiriliyor.

Üç sivil toplum örgütü konuya ilişkin ortak açıklamasında, “Homofobi ve transfobiye karşı duruş” temalı “Aynı Gökyüzünün Altında” isimli sergiye birçok sanatçının katılacağı bilgisini verdi. Sergi koordinatörlüğünü üstlenen KKSD Başkanı ve EMAA üyesi Eser Keçeci, “Covid 19 pandemisinden kaynaklı, içinde yaşamakta olduğumuz bu zorlu günlerde, hem kendimize, hem de toplumumuza pozitif enerji katma adına, ayrı olsak da aynı gökyüzünü paylaşmakta olduğumuzun bir göstergesi olarak, sanal ortamda bir araya geliyoruz” dedi.

EMAA Başkanı Gökçe Keçeci de “Sanatla ilgili oluşumların, topluma duyarlı söylemler ve çalışmalar içerisinde olması en önemli misyonlarından biridir. Bizler de Queer Cyprus ve KKSD ile birlikte LGBTI bireylere yönelik toplumsal yargılar, ayrımcılık, ötekileştirme, aşağılama gibi istenmeyen deneyimler ve LGBTI bireylerin kimliklerini toplum içerisinde özgürce yaşamasını engelleyen toplumsal duruşlara karşı ‘Queer Art’ ile entellektüel bir başkaldırı sergiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, KKTC’de, EMAA-Qeer Cyprus işbirliğinde 2018 yılında, “Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan”, 2019 yılında ise “Açık ve Onurlu” başlıkları altında düzenlenen sergiler, “LGBTI bireylerin toplum içerisinde baskılanan ve görünmez olan varlıklarının dışavurumsal temsili olarak”, disiplinler arası yapılmış ilk “Queer Art” organizasyonları olarak nitelendirilmişti.

Etkinlik ortaklarından Queer Cyprus Başkanı Fezile Osum ise, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik ile yine; eşitliğin, özgürlüğün, görünürlüğün, cesurca sevebilmenin sanatsal izdüşümünü, toplumla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra kimliklerini ve yapıtlarını cesaretle paylaşan hak savunucusu sanatçıların katılımlarıyla, her türlü engeli aşarak ulusal ve uluslararası çerçevede paylaşılacak sergi sonucunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bu bağlamda, LGBTİ bireylerin evrensel temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenecek online serginin ziyaret edilmesi ve paylaşılarak izleyici kitlesinin artırılması için halkın katılımına açık olacak.