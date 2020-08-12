Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" açıklamasını yaptı.