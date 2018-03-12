ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

Metehan- Alayköy yolunda bu sabahın erken saatlerine meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Oğuzhan Dayan hayatını kaybetti. Tolgahan Ak ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

12.3.2018 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Metehan -Alaykoy Anayolu üzerinde, Oğuzhan DAYAN (E-23), yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptıktan sonra ardından kontrolsüzce agirllar çemberıne çarpıp dört takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan AK (E-24) hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.