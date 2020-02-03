Başbakan Tatar’ın Mali Protokol’le ilgili söyledikleri ile gerçekleşenler arasındaki farklara işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “170 milyon serbest bırakıldı diye müjde verdiğiniz ama bu anlaşmadan görülüyor ki 170 milyon serbest, merbest kalmadı. Emin olmadığınız konularda halka müjde vermekten vazgeçin” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mali Protokol konusunda Hükümet’in göreve geldiği günden bu yana yaşanan keşmekeşin sürdüğüne işaret etti, bilgi almakta da zorluk çektiklerini belirtti.

30 Ocak 2020 tarihinde yeni bir anlaşmanın söz konusu olduğunun ve Meclis’in de bilgisi olmadığını altını çizen Erhürman, Meclis’in bilgisi olmayan anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlandığına da işaret etti.

Bugüne kadar Mali Protokol’e ilişkin yaşanan süreci anımsatan Erhürman, şimdi imzalanan anlaşmanın bir ‘tadil anlaşması’ olduğuna da vurgu yaptı.

2019 anlaşmasından devreden rakamların 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmada yer aldığına işaret eden Erhürman, ‘aktarılan ve kullandırılmayan’ tutarlardan bahsedildiğini, Başbakan’ın ise daha önce bunlar için ‘hibe’ açıklaması yaptığının altını çizdi.

Anlaşmaya göre, geriye kalan rakamların TC Teknik Heyeti’nin kararı ile kullanılabileceğine de vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın Mali Protokol’e ilişkin açıklamaları ile gerçekleşenler arasında ciddi farklar olduğunu altını çizdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın yerinden Erhürman’a tepki göstermesiyle, Tatar ve Genel Kurulu’ndaki bazı CTP’li arasında kısa süreli bir de tartışma yaşandı.

“170 milyon serbest bırakıldı diye müjde verdiğiniz ama bu anlaşmadan görülüyor ki 170 milyon serbest, merbest kalmadı. Emin olmadığınız konularda halka müjde vermekten vazgeçin” diyen Tufan Erhürman, Başbakan Tatar’ın ‘söylediği hiçbir şeyin gerçekleşmediği gibi, olmayan rakamlar üzerinden de konuştuğunu ifade etti.