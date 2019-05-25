Okumaya eroin ile geldi

Kıbrıs'a üniversite eğitimi almak için gelen ancak gelirken tasarrufunda 50 gram eroin türü uyuşturucu madde ithal ettiği iddia edilen zanlı H.K.ile ondan uyuşturucu aldığı tespit edilen zanlı Y.E.Ç. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı H.K.’nin 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’den 50 gram olarak ithal ettiğini ve bu maddenin bir kısmını satıp bir kısmını da birlikte kaldığı arkadaşı Y.E. Ç.’ye verdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder zanlı Y.E. Ç.’nin de tutuklandığını ve sözlü beyanda bulunduğunu ayrıca almış olduğu uyuşturucu maddeyi kalmakta oldukları evlerinin damında gizlemiş olduğu yeri polise gösterdiğini ve yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu kayıp olduğuna inanılan emare uyuşturucu madde olduğunu ayrıca bağlantısı olabilecek şahısların olabileceğini belirterek tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.