Oğuz Yeşilırmak’ta üreticilerle buluştu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya gelerek, tarımsal potansiyeli ve sorunları yerinde inceledi, Yedidalga bölgesindeki balıkçı barınağını gezdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki tarımsal potansiyeli ve sorunları yerinde inceledi; görüş alış verişinde bulunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Bakan Oğuz, ülkemizde ilk defa serada üretimi ve hasatı yapılan muz serasını da ziyaret etti.

Bakan Oğuz, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan muz üretiminin hem bölge hem iç piyasa hem de dış piyasa açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Bakan Oğuz, Bakanlık olarak muz üretiminin geliştirilmesi için gerekli teknik desteğin verileceğini ifade etti.

Bakan Oğuz, yıllar önce bölgede muz üretimi yapıldığını anımsatarak, bu üretimin yeniden canlandırılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz, ülkemizde dikimi yapılan muzdan erken verim alındığını ve rekabet edebilir olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, Yeşilırmak örneğinde olduğu gibi, benzer bölgelerde ekonomik değeri yüksek, rekabet edilebilir ürünlerin gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Oğuz, balıkçı barınağında da incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında da incelemelerde bulundu.

Oğuz, balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında, liman projesinin en erken zamanda tamamlanarak, ihaleye çıkılması hedefinde olduklarını ifade etti.

Oğuz’a incelemeler sırasında, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği üyeleri eşlik etti. Oğuz, balıkçıların sorunlarını da dinleyerek, sorunların çözümü yönünde gereken desteğin Bakanlık tarafından verileceğini kaydetti.