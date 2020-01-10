Türkiye Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda tutulan suyu KKTC'ye taşıyan boru patladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kanal Sim’de Sabah Kahvesi programına telefoniyen katılarak, Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladı, “Türkiyeli yetkililerle görüştük, patlak dün oluştu, vanalar kapatıldı, 2 ay içinde sorun giderilecek” dedi.

Tarım Bakanı Oğuz, bu sabah Türkiye Su İşleri Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve kendisine patlağın dün meydana geldiği, iki ay içinde sorunun giderileceğinin belirtildiğini kaydetti. Oğuz, “Denizin altında 250 metre derinliğinde boruda patlak meydana geldi. Gerekli çalışmalar başlatıldı, hava şartları iyi olursa iki ay içinde sorun giderileceği söylendi. Geçitköy Barajı’nda şu an 20 Milyon küp suyumuz var ve bu su bize 10 ay yeterli olacaktır. Sürecin takipçisi olacağız. Şu an için Türkiye’den gelen suyun vanası kapatıldı. Hasarın mali boyutu henüz tespit edilemedi, ancak proje kapsamında Türkiye tarafından karşılanacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Sami Özuslu’nun T24’ün haberine işaret ederek, ‘uzmanların, yeniden yapımının çok güç olduğunu, DSİ’nin elinde bu konuda bir ekipmanın bulunmadığını söylediği ve çalışmaların 6-7 aydan önce de başlamasının da mümkün olamayacağı görüşünü dile getirdiği’ iddiasını sorması üzerine Bakan Oğuz, “Bize Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili firma ile görüşüldüğü ve sorunun hava şartlarına göre iki ay içinde giderileceği kaydedildi ve çalışmaların başlatıldığı söylendi” dedi.

Tarım Bakanlığı'ndan açıklama:

ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

"Türkiye’den KKTC’ye su temin eden borularda arıza meydana geldi. Arıza, Türkiye’de Anamur sahilinde denizin 250 metre altında oluştu.

Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), boru hattındaki arızayla ilgili yükleyici fırma ile temasa geçerek, ivedilikle çalışma başladığını bildirdi. DSİ, bu tip aksaklıkların öngörülen arızalar olduğunu ve proje kapsamında tedbir amaçlı olarak Geçitköy Barajı’nın yapıldığını belirtti.

"Geçitköy Barajı’nda, hale hazırda 20 milyon metreküplük su rezervi bulunmaktadır. Bu miktar, KKTC genelinde 10 aylık su tüketimine eşdeğerdir. Arıza nedeniyle ülkemizde su tüketimi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır."