Öğrenci kavgası acı bitti: Bir ağır yaralı, 2 tutuklu

Yenierenköy Lisesi'nde yaşları 13 ile 15 arasında değişen iki grup arasında çıkan kavga polise taşındı. Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası çatlayan ve yoğun bakımda uyutulmaya devam eden 15 yaşındaki Samet Sönmez’in hayati tehlikesi var.

YENİDÜZEN’e konuşan 15 yaşındaki çocuğun amcası Vedat Sönmez, yeğeninin Salı günü (Bugün) yeniden uyandırılmaya çalışılacağını belirtti.

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Yenierenköy Lisesi’nde yaşanan olayı “talihsizlik” olarak nitelendirdi.

Devrim DEMİR

Yenierenköy Lisesi'nde yaşları 13 ile 15 arasında değişen iki grup arasında çıkan kavga polise taşındı. 20 Şubat tarihinde öğrenciler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 15 yaşındaki Samet Sönmez ağır yaralandı. Başına aldığı darbeler sonucu olaydan iki saat sonra şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile okul idaresine başvuran küçük çocuk, Müdür Muavini tarafından Yenierenköy Sağlık Ocağı'na götürüldü.

Durumunun ciddiyeti ortaya çıkan ve beyin kanaması teşhisi konulan Sönmez, ambulansla önce Mağusa Hastanesi'ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Kavgayla ilgili 13 ve 15 yaşındaki O.Ş ile O.Ş, isimli kardeşler tutuklanarak 23 Şubat tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

21 Şubat tarihinden bu yana hayati tehlikesi bulunan Samet Sönmez, 23 Şubat tarihinde uyandırılmaya çalışıldı ancak henüz tepki vermedi.

Ağır yaralanan 15 yaşındaki Samet Sönmezin amcası Vedat Sönmez, YENİDÜZEN’e konuştu.

“Çocuğumuzun uyanmasını bekliyoruz”

Samet Sönmez’in amcası Vedat Sönmez, 15 yaşındaki yeğeninin günlerdir yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi.

Pazar günü uyandırılmaya çalıştırıldığını ancak hiçbir tepki vermediğini kaydeden Vedat Sönmez, Salı günü (Bugün) yeniden uyandırılmaya çalışılacağını belirtti.

Sönmez, “Pazar günü doktorlar yeğenimi yoğun bakımda uyandırmaya çalıştı. Beklediğimiz reaksiyonu göstermedi, bugün yeniden uyandırılmaya çalışacaklar. Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz” dedi.

“Gereken yapılacak”

Yeğeninin kavgayı ayırmak için araya girdiği bilgisi aldığını ifade eden Vedat Sönmez, çıkan arbede sonrası çocuğun başına aldığı darbeyi sınıfa girince hissettiğini ve başı ağrıdığı için okul idaresine başvurduğunu anlattı.

Sönmez, sürecin daha sonra ameliyat boyutuna ulaştığını ifade ederek “Önce çocuğumuz sağlığına kavuşsun, daha sonraki süreçte gerekenin yapılacağına inanıyoruz” dedi.

Yaman: “Çok talihsiz bir olay”

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Yenierenköy Lisesi’nde yaşanan olayı talihsizlik olarak nitelendirdi. Çocuklar arasında Perşembe günü çıkan kavganın Cuma günü de devam ettiğini anlatan Yaman, YENİDÜZEN’e şu açıklamayı yaptı:

“Yenierenköy Lisesi'nde çok talihsiz bir olay yaşandı. Çocuklar arasında kavga çıktı, dördüncü ders teneffüsünde olay çıktı. Kavgada ismi geçen çocuğumuz Samet Sönmez, baş ağrısı şikâyeti ile Okul İdaresine başvurdu. Müdür Muavini ile birlikte önce Yenierenköy Sağlık Ocağına oradan da Mağusa hastanesine sevk edildi. Yapılan tektiler sonrası çocuğumuz Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Aile ile birlikte çocuğu Lefkoşa Hastanesi Acil Servis’te karşıladık.”

“Ciddi bir soruşturma başlattık, görüntüler inceleniyor”

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yaman, kavganın ardından tutuklanan iki öğrencinin polis gözetiminde tutulmaya devam ettiğini kavganın kamera görüntülerine yansıdığını kaydetti. Yaman, görüntülerin incelendiğini, kavgaya karışan çocukların tespiti yapılarak tümünün soruşturmadan geçeceğini söyledi.

Yaşanan olayın ardından ciddi bir soruşturma başlattıklarını ifade eden Yaman, kavgada ağır yaralanan Samet Sönmez’in yakın takipçisi olduklarını polis soruşturması ile de ilgilendiklerini belirtti.

Özyılkan: “Hayati tehlikesi devam ediyor”

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, 15 yaşındaki Samet Sönmez’in sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Özyılkan, Sönmez’in uyutulduğunu, tomografisinin çekildiğini bugün uyandırılmaya çalışılacağını kaydetti. Başhekim Özyılkan, Samet Sönmez’in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Çocuklar bugün yine yargı huzurunda

“Ağır yaralama”, “Vahim zarar”, “Ciddi darp” suçlamaları ile haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan iki kardeş için 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutukluluk süreleri bugün dolan çocukların ek süre talebi ile yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmaları bekleniyor.