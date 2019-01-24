Öğrenci genç teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.T. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 18.01.2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Ortaköy’de Şht. Astsubay İdris Doğan Sokak üzerinde bulunan Premium Park Kız Öğrenci Yurdu önünde Lefkoşa'da sakin zanlı M.D. ile B.T.’nin aralarında çıkan husumet sonucu birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak kavga ettiklerini, yüksek sesle bağırıp uygunsuz hareketlerde bulunduklarını aktardı. Civisilli, kavga esnasında zanlı B.T.’nin tasarrufunda bulundurduğu ve ebatları henüz tespit edilemeyen bıçağı M. D.’ye sallayıp, olay yerinden kaçtığını söyledi. Civisilli, zanlı B. T.’nin önceki gün saat 09.45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti. Bıçağın bulunamadığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen Civisilli, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı B.T.’nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.