Oğlunu kaçıran anne aranıyor

Kıbrıs polisinin, dün öğlen saatlerinde Limasol’daki çocuk sığınma evinden, 7 yaşındaki oğlu Tomas Kral’ı kaçıran ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Slovakyalı Lenka Ferencova’yı aradığı haber verildi.

Anne aleyhinde çocuğuna kötü muamelede bulunduğuna dair dava bulunduğunu ve çocuğun mahkeme kararıyla çocuk sığınma evinde kalmakta olduğunu yazan Alithia gazetesi, annenin çocuğu, okuldan sığınma evine döndüğü zaman otobüsten indiği sırada kaçırdığını ve kaçtığını kaydetti.

Gazete, çocuğun babasının ise yurt dışında olduğunu ekledi.