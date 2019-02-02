Öden, gözyaşlarıyla defnedildi
Girne-Değirmenlik yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki İnan Öden, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Girne-Değirmenlik yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki İnan Öden, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Öden için Çatalköy Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde, Öden’in eşi güçlükle taziyeleri kabul etti, zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.
Öden, kılınan ikindi namazının adından Çatalköy Mezarlığı’na defnedildi.
FOTO: Ayşe GÜLER
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