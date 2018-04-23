Nükleer karşıtları İstanbul’da eylemdeydi

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP), dün Sinop’ta düzenlemek istedikleri ancak OHAL nedeniyle izin çıkmayan eylemlerini Beşiktaş’ta gerçekleştirdi.

Kartal heykelinin önünde buluşan NKP üyelerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile ressam Bedri Baykam dahil çok sayıda kişi destek verdi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Sezer, Çernobil’in 32’nci yıldönümü nedeniyle miting ve panel düzenlemek istediklerini, bunun yasaklandığını anımsattı.

Sezer, Türkiye’nin her bölgesinden Sinop’a gitmek isteyenlerin engellendiğini belirterek yasaklama kararının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Sezer şöyle devam etti: “26 Nisan 1986’dan bu yana Çernobil nükleer santral kazası zehirlemeye, can almaya, yıkıma devam etmektedir. Bugün burada halen süren ve daha nesillerce sürecek olan bir felakete ve değişmeyen bir zihniyete karşı hep birlikte direnmek için bir araya geldik. Tüm haklılığımızdan aldığımız güçle, Akkuyu’da, Sinop’ta ve İğneada’da nükleer güç santrallarına izin vermeyeceğiz.”

Katılımcılar sıklıkla ‘Nükleer Santral istemiyoruz’ sloganlarını attı.