"Noncovid hastalarını da tedavi etmek zorundayız”

Kardiyoloji Bölüm Şefi, Dr. Gülgün Vaiz “Covid hastaları kadar Noncovid (COVID olmayan) hastalarını da tedavi etmek ve bu tedavileri kesintisiz sürdürmek zorundayız” dedi, Ocak ayından bu güne kadar anjiyo rakamlarını paylaştı.

“Bilinmelidir ki: Ocak 2020 ve Haziran 2020 tarihleri arasında covid salgını oldu diye kalp krizleri bitmedi… Hastalara anjiyo ve acil müdahaleler devam etti” diyen Vaiz’in sosyal medya paylaşımında şu ifadeler dikkat çekti:

“Ocak 170 kişi

Şubat 162 kişi

Mart 62 kişi

Nisan 84 kişi

Mayis 146 kişi

Haziran 206 kişi

6 ayda toplam 830 kişiye acil anjiyo ve girişim yapıldı. Covid hastaları kadar Noncovid hastalarını da tedavi etmek ve bu tedavileri kesintisiz sürdürmek zorundayız.”

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