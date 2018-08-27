Nobel ödüllü Aziz Sancar: KKTC ve Türk devletlerinden başka bir yere gitmem

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar, “Çin’e davet ettiler, konuşma başı 45 bin dolardan çeşitli üniversitelerde 10 konuşma önerdiler. Henüz evet demedim, belki bir kezlik bu daveti, parayı kız öğrenciler ve böyle amaçlarda kullanmak üzere bir kez kabul ederim. Ama esas olarak Türk devletlerinden ve KKTC’den başka bir yere gitmeme kararım var. Konferans hakkımı Türk cumhuriyetlerine ayırdım. Onlarla aramızda para meselesi yok” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı, kimya alanında Nobel ödülü alan Aziz Sancar ile yaptığı röportajı “Aziz Sancar: Kanser ilacı da vücut saatine göre” başlığı ile paylaştı.

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