Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yürütülen "Nitelikli İşgücü, Başarılı Toplum" Projesi kapsamında Satış Teknikleri ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi, yapıldı.

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, eğitim, konusunda uzman eğitmen Nuran Öze tarafından Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Eğitim sonunda tüm katılımcılara Mlli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi.