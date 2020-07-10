Nevzat Anayasa, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

KTHY’nin eski amirlerinden, sosyal medya fenomeni, Kıbrıs’ın tanınmış simalarından Nevzat Anayasa bu sabah yaşamını yitirdi.

69 yaşında hayata gözlerini yuman Anayasa, yakın zamanda İngiltere’den adaya dönmüş, karantinanın son gününde kalp rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Anayasa’ya anjiyo yapılmış, taburcu edilmişti.

“40 dakika müdahale ettik, hiçbir cevap vermedi”

YENİDÜZEN’e konuşan Kolan Hastanesi Kardiyolog ve İç Hastalıkları Uzmanı Sait Kenan, 2010’dan beri Nevzat Anayasa’nın tedavisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, “Bu sabah randevusu vardı, anjiyo sonrası kendisini iyi hissetse de, mide ağrıları olduğunu söylemişti. Bugün kollarına bir ağrı geldi, birden kalbi durdu… 40 dakika boyuna müdahale ettik ancak hiçbir cevap alamadık. Daha önce 2010’da, 2018’de ve son operasyonda kendisine stent takılmıştı. Diyabet ve koroner hastasıydı. Kendisini yakinen tanırdım” şeklinde açıklamada bulundu.

Anayasa’nın kesin ölüm nedenini yapılacak olan otopsi belirleyecek.