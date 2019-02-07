Netkent’te eğitime devam edilecek

Ayşe GÜLER

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından ‘uzaktan eğitim’ veren Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent)’in öğretime başlama izninin iptali ara emri ile durduruldu.

Verilen kararla üniversitedeki eğitime devam edilmesinin de önü açıldı.

YÖDAK ise verilen mahkemeden çıkan sonucu istinafa taşıma kararı aldı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, mahkeme kararını eleştirdi, “Hukuka aykırı olmayan idari işlemlerde ara emri verilmez. Verilen karar bizi şaşırttı” dedi.

Öte yandan YÖDAK Avukatı Boysan Boyra ile istinaf dışında davanın esasının dinlenmesi için işlemleri yapacaklarını belirterek, “Konu sadece Netkent’i değil, tüm üniversiteleri etkiler” şeklinde konuştu.

Görüş almak için aradığımız Netkent Üniversitesi Avukatı Hasan Esendağlı, dava sürecinin devam etmesi nedeniyle açıklama yapmadı.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler:

“Kararı istinafa taşıyacağız”

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, verilen kararla üniversitenin öğretime başlama izninin iptalinin ara emri ile durdurulduğunu, üniversitedeki eğitime devam edileceğini kaydetti.

Hasgüler, ara emri kararını istinafa taşıyacaklarını açıkladı, gerekli başvuruyu bu hafta içerisinde yapacaklarını belirtti.

Mahkeme kararını eleştiren Hasgüler, “Hukuka aykırı olmayan idari işlemlerde ara emri verilmez. Verilen karar bizi şaşırttı” dedi.

Mahkemenin ‘öğrencilerin mağdur olmaması’ adına bu kararı verdiğini ifade ettiğini söyleyen Hasgüler, Netkent Üniversitesi’nin ‘izinsiz’ şekilde programlara öğrenci aldığını yineledi.

Hasgüler, bu durumun dünyanın hiçbir yerinde açıklanamayacağını da belirterek, okulda 501 öğrenci eğitim gördüğünü ifade edildiğini de kaydetti.

Netkent Üniversitesi’nde ‘izinsiz, illegal’ bir durum olduğunu belirten Hasgüler, bu durumun cezasının asgari ücretin 5 bin katı yani 16 milyon TL para cezası veya 7 yıl hapislik cezası öngördüğünü de ifade etti.

YÖDAK Avukatı Boysan Boyra:

“Konu, sadece Netkent’i değil, tüm üniversiteleri etkiler”

YÖDAK Avukatı Boysan Boyra ile istinafa başvuracaklarını kaydetti, davanın esasının dinlenmesi için işlemleri yapacaklarını belirtti.

Boyra, “Konu sadece Netkent’i değil, tüm üniversiteleri etkiler” dedi.