Cahitoğlu'na yeni suçlama: "Suç gelirlerini aklama"

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ayrı suçtan tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na polis yeni bir suçlama getirdi, “Suç gelirlerini aklama”.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Ethem Hoca, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye anımsattı. Polis, ayrıca zanlıya yönelik "suç gelirleri aklama" suçunu da ekledi.

Polis, zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’daki devlet dairelerinde yapılacak işlemler karşılığında hukuka aykırı şekilde 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair ifade bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Polis ayrıca, devlet görevlisi bir şahsa bir arazinin kiralanmasına ilişkin evrakı imzalaması karşılığında 200 bin sterlin rüşvet teklif edildiğini, başka bir şahıstan 200 bin sterlin ve yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için 100 bin euro rüşvet talep edildiğini aktardı.

Polis, meseleyle ilgili alınacak birçok ifade olduğunu, soruşturmanın sürdüğünü kaydederek 5 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.