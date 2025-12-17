Kamu-İş’ten iki okulda eş zamanlı ağız ve diş sağlığı etkinliği

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Gazimağusa’daki Şehit Zeki Salih İlkokulu ile Lefkoşa’daki Arabahmet İlkokulu’nda eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenledi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki Şht. Zeki Salih İlkokulu’nda Diş Hekimi Dt. Sıla Korun tarafından öğrencilere yönelik diş bakımı ve ağız sağlığı bilgilendirmesi yapıldı.

Lefkoşa’daki Arabahmet İlkokulu’nda ise Diş Hekimi Dt. Merin Keyfiala, Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Ahmet Çobanoğlu ve hemşirelerle birlikte öğrencilere diş taraması ve bilgilendirme hizmeti sundu.

Her iki okulda etkinlik sonunda öğrencilere ağız ve diş sağlığını teşvik edici hediyeler dağıtılırken, etkinliğe katkı koyan doktorlara plaket takdim edildi; okul yönetimlerine teşekkür edildi.

Serdaroğlu: “Sendikanın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bu projeyi hayata geçirdik”

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikanın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocukların sağlığının öncelikleri olduğunu ifade eden Serdaroğlu, iki okulda gerçekleştirilen diş kontrolleri ve bilgilendirmelerle çocuklara küçük yaşta doğru alışkanlıklar kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Hediye ve kıyafet yardımlarıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını kaydeden Serdaroğlu, Kamu-İş olarak sosyal sorumluluk projelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.