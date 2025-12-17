İnsan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 10 bin 240 TL para ve 25 ceza puanı yazıldı

İnsan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü daha rapor edildi.

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, bir araç sürücüsünün, tehlikeli mahalde araç geçerek insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsü, işlediği trafik suçundan dolayı 10 bin 240 TL para ve 25 ceza puanı yazılarak rapor edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.