Hasan Çakmak İstanbul’da ödüle layık görüldü

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a bir ödül de İstanbul’da verildi.

Türkiye’nin en köklü ödül organizasyonlarının başında gelen Direklerarası Seyirci Ödülleri Organizasyonu Gazeteci yazar Hasan Çakmak’ı ödüle layık buldu.

Hasan Çakmak’a ödülü, İstanbul’da düzenlenen gala gecesinde Direklerarası Koordinatörü Ömer Şahinbaş tarafından takdim edildi.

Bu yıl 25. kez sanatçı ve yazarları ödüllendiren Direklerarası Seyircileri organizasyonu Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesleğinde başarılı sanatçıları İstanbul’da misafir etti.

İstanbul Kozyatağı’nda bulunan Atacan Koleji’nin salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde ödülünü alırken kısa bir konuşma yapan Hasan Çakmak kendisini ödüle layık gören juri üyelerine teker teker teşekkür etti.

Gönyeli – Alayköy Belediyesi’ne teşekkür

Kültür sanat adına yaptığı işlerin Türkiye’de görünür olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Hasan Çakmak, özellik Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yılsonu olması nedeniyle devlet ve hükümet edenlerin bütçelerinin tükendiği bir dönemde İstanbul’a gidip ödülünü alabilmesi için katkı koyan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür etti.

Yazar Hasan Çakmak İstanbul’da Direklerarası Ödülü öncesinde Antalya’da düzenlenen Akdeniz Ödülleri töreninde ödüle layık görülmüştü.

Yazar Hasan Çakmak İstanbul sonrasında Malta’da düzenlenecek olan etkinliğe katılarak kitaplarını imzalayacak.