Ne Sıklıkla Rutin Diş Kontrolüne Gidilmeli?

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Diş sağlığının ihmal edilmesi onlarca farklı dişeti ve diş hastalığının meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Bu da beraberinde kalıcı zararları, diş kayıplarını getirebilir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamanız lazım. Sadece dişlerinizi doğru tekniklerle fırçalamanız, diş sağlığınızı ihmal etmediğiniz anlamına gelmiyor. Peki, düzenli olarak diş kontrollerine ne sıklıkla gitmek gerekir? Ankara diş hekimi Ela Çabuk açıkladı.

Rutin olarak 6 ayda bir mutlaka diş kontrollerinin yapılması gerekiyor. Tüm hastalıklarda olduğu gibi diş ve dişeti rahatsızlıklarında da erken tanı çok büyük önem taşıyor. Özellikle diş kayıplarını önlemek ve daha basit bir tedavi ile hastalıktan kurtulmanızı sağlamak adına 6 aylık periyotlarla yapılan diş kontrolleri büyük önem taşıyor. Ancak maalesef ülkemizde diş kontrollerinin ciddi düzeyde ihmal edildiğini söyleyebiliriz.

Yapılan bir araştırma yurt dışında insanların bir yıl içerisinde 5 ila 6 defa diş kontrolüne gittiğini gösteriyor. Ülkemizde ise durum oldukça vahim! Türkiye'de insanlar diş sağlığı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı sürece diş doktoruna gitmiyor. Kontrole gidenler ise genellikle 2 yılda bir diş hekiminin kapısını çalıyor. İşte bu nedenle ülkemizde diş sağlığı ile ilgili sorun yaşayanların sayısı oldukça fazla!

Neden Rutin Diş Kontrolü Yapılmalı?

Diş ve diş etlerinde meydana gelen hastalıkların bazıları çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Sadece birkaç ay içerisinde çene kemiğine bile zarar verebilecek düzeye ulaşabiliyor. Düzenli olarak diş kontrollerinin yapılması, koruyucu ve önleyici tedavilerin uygulanabilmesi adına çok büyük önem taşıyor. Özellikle diş yüzeyinde oluşan plaklar zamanda diş taşlarına ve enfeksiyona sebebiyet veriyor. Bu enfeksiyon diş etlerine de ulaşabiliyor ve diş eti çekilmesi ya da diş kaybı gibi çok ciddi sorunlar meydana gelebiliyor. Oysa 6 ayda bir yapılan diş kontrolleri diş yüzeyinde oluşan plakların temizlenmesini de sağlayabiliyor. Aynı zamanda mevcut bir enfeksiyon ilk aşamada doktor tarafından fark edildiği için derhal gerekli tedaviye başlanabiliyor. Böylece diş kaybı riski ortadan kaldırılıyor.

Rutin Diş Kontrolleri Neleri Kapsar?

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyor olsanız bile 6 aylık periyotlarda yaptırmanız gereken diş kontrolleri esnasında işlemler uygulanır:

Muayene ve tedavi

Bakım – onarım

Temizlik

Tavsiyeler

Tüm bunların yanı sıra dişlerinizde meydana gelen çatlaklar ya da kırıklar, mevcut diş dolgularının kontrolü gibi pek çok farklı kontrol de diş hekimi tarafından yapılıyor.

Diş Doktoru Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Diş doktoru seçerken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir. Bu sayede diş kontrollerini siz çok daha konforlu bir süreçle ilerleyebilir. Diş hekimi seçerken dikkat etmeniz gereken unsurları şu şekilde sıralayabiliriz…

Hijyen…

Doktor seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığıdır. Diş hekiminizin mutlaka temiz ve hijyenik bir yerde hizmet sunuyor olması ve hijyen kurallarına da harfiyen dikkat etmesi lazım. Bu nedenle diş hekiminize görüşürken hijyen noktasında da bir gözlemde bulunmanızda fayda var.

İletişim…

Diş doktorunuz ile iyi bir iletişim kurabiliyor olmalısınız. Doktorunuza endişeleriniz ve mevcut durumunuzla ilgili her türlü soruyu rahatsız olmadan ve çekinmeden sorabiliyor olmalısınız. Aynı şekilde diş hekiminizin de size tatmin edici yanıtlar verebiliyor olması lazım. İyi bir iletişim içerisinde bulunmanız rutin kontrollerden tedavilere kadar tüm süreçlerde kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar.

Deneyim…

Seçtiğiniz diş doktorunun deneyimli olması da büyük önem taşıyor. Bu sayede diş kontrollerinizin çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelebilir. Aynı zamanda deneyimli olan doktorlar bazı sıkıntıları da önceden fark edebiliyorlar. Tedbir amaçlı tedaviler uygulayarak bu sorunun ortaya çıkmasını önleyebiliyorlar.