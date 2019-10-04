TKP- YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Federasyon dışında bir çözüm şeklini benimsemediklerini belirterek, Kıbrıslı Rumlarla anlaşma yönünde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, "Ne olursa olsun masadan kimse kalkmamalı, Kıbrıs Türk tarafı masayı zorlamalıdır. Federal çözüm ve barışla ilgili duruşunu devam ettirmelidir. Bunun taviz anlamında konuşulması da yanlıştır" dedi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Çakıcı Diyalog TV'de Detay programına konuk olarak, gündemdeki konuları değerlendirdi, ülkedeki sağlık sistemiyle ilgili tespitlerde bulundu.

Çakıcı, tarihi geçmiş ilaçlar konusunda yaptığı değerlendirmede, ilaçla ilgili bir ihaleye girilecekse bunun bir öngörüsü, planı, hesaplaması, denetimi olacağını, bununla ilgili iyi bir yönetici kadrosu olması gerektiğini belirtti.

Çakıcı, "3 ayda da bir hastane veya sistem kurulabilir yeter ki iyi bir yönetici kadronuz olsun. Ne yapacağını bilmeyen yöneticiler, planlamayla ilgili sıkıntılar ve Kıbrıs'ta karşılaştığımız başkasının başarılı olmasını istemeyen acayip bir tarafımız da var. Bu noktada insan faktörünün işlerin yürümemesinde önemli olduğunu görüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin çok iyi niyetli olduğunu ifade eden Çakıcı, bu dönemde bağımlıların tedavisi anlamında önemli adımlar atılmakta olduğunu belirtti.

Çakıcı, "Devletle bağımlıların tedavisi anlamında önemli bir anlaşma yapılıyor. İnsanlarımız bu anlaşmadan faydalanacaklar. Bağımlıların tedavisinde devlet hizmeti açısından geç kalındı. Bugün düzeltilmesi ile ilgili birlikte çaba sarf ediliyor. Daha çok yapılması gereken işler var çünkü sistemsizlik KKTC'yi kemirmektedir. Daha önceki dönemlere bakıldığında uzun yıllardır var olan sistemsizliği görüyoruz. Halk da kendisini bu noktada sorgulamalı" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili uyarılarda bulunduklarını anımsatan Çakıcı, ne olduğuna karar verilmeden büyük bir tören düzenlenerek bu yapının kurulduğunu söyledi.

Çakıcı, "Kalkanlı'daki tesis için bir önceki dönemde devletin bağımlılar için harcayacağı aylık para 100-150 bin TL olacak iken, oraya bugün harcanan para 600 bin TL civarındadır. Şimdi orası devletin mi, hizmet alımımı, kronik hastanemi, psikiyatri hastanesi mi huzurevi mi belli değil. Geçmişte Kalkanlı'da büyük bir karmaşa yaşanacağı görüşünü ifade ettim, yanlış olduğunu söyledim. Her yıl bir Kalkanlı yapılabilecekken, yılda 5 milyon TL harcanıyor. Yazıktır günahtır bu devlete. Birileri şov yapacak diye bu denli büyük harcamalara kimin ne hakkı var? Yeni bakana da bu görüşleri mi dile getirdim" dedi.

Son dönemde gündemde olan sanal bet olayına da değinen Mehmet Çakıcı, Macao kumar şehri örneğini verdi.

Macao'daki halkın bundan ekmek yediğini ve kumar bağımlılığının en alt seviyede olduğunu ifade eden Çakıcı, devletin bu noktada harekete geçmesi gerektiğini ve vergisinin alınarak insanlara hizmet olarak götürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Çakıcı, "Bir tarafta zenginlik içinde yüzülürken diğer tarafta yoksulluk içinde yaşanılamaz" şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRK TARAFI MASAYI ZORLAMALI"

Çakıcı, New York'ta Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılan temasları ve açıklamaları da değerlendirdi.

Federasyon dışında bir çözüm şeklini benimsemediklerini belirten Çakıcı, Rumlarla anlaşma yönünde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Rum liderliğinin süreci ileriye taşıyacak adımlar atmadığını gördüğünü ifade eden Mehmet Çakıcı, durağan bir dönem yaşandığını kaydetti.

Güney'de doğalgazın çıkarılıp para paylaşımına geçildiğinde büyük bir gerginliğin beklediğini dile getiren Çakıcı, Kıbrıslı Türklerin bir anlaşma olmadan haklarını alabilmesinin mevcut şartlarda mümkün görünmediğini söyledi.

Kuzeyde hükümetin yaptığı açıklamaların bazen tehdit içerdiğini savunan Çakıcı, "Ne olursa olsun masadan kimse kalkmamalı, Kıbrıs Türk tarafı masayı zorlamalıdır. Federal çözüm ve barışla ilgili duruşunu devam ettirmelidir. Bunun taviz anlamında konuşulması da yanlıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle de ilgili konuşan Çakıcı, TKP-YG'lerin nasıl bir adayı seçeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İnsanların değil, ideolojilerin peşinde koşacaklarını belirten Mehmet Çakıcı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de duruşlarının değişmeyeceğini, çözümden ve barıştan yana, savaş karşıtlığı pozisyonlarının devam ettiğini söyledi.

Çakıcı, "Biz Kasım ayı içerisinde kongrelerimizi, Ocak'ta kurultayımızı yapacağız. Adaylar bir çıksın bizde bir durum değerlendirmesi yapalım ittifakları oturup değerlendirelim bir şey yapacak mıyız yoksa beraber bir ortak adayda mı birleşeceğiz karar vereceğiz. O günkü konjonktürde ne doğruysa o adayı destekleme yoluna gideceğiz" dedi.

Kimsenin adamı, kimsenin güdümünde hareket edecek insan grubu olmadıklarının altını çizen Çakıcı, şöyle konuştu:

“Kendi insanımızın menfaatleri açısından bakıp beraber mi hareket ederiz, biz mi bir aday çıkarırız oturup konuşacağız.”