Nazoş Cafe Restaurant-Mağusa

Mağusa bir öğrenci kenti. Mağusa kültür ve tarih mirası özelliğini taşıyan özellikleri ile hak ettiği bir kent olamadı. Olmayan turizm hareketinin bir sonucunu yaşıyor Mağusa. Ve Mağusa’nın hak ettiği bir yere gelememesi sonucu Mağusa halkının da ekonomik olarak ayakta kalması için alternatif olarak Üniversite yani diğer bir anlamda eğitim sektörü ile desteklendi. Bugün sürdürülebilir (şu anki siyasi çözümsüzlükle mümkün değil) bir turizm hareketinde Mağusa’nın inanılmaz bir değere sahip olacağını söyleyebilirim. Tarihi ve kültürel mirasının ciddi bir çekim merkezi olacaktır. Bunun yanında birçok turistik yan tesis olarak tanımlanan restoran-cafe-taverna-büfe ve benzeri işletmeler ile Mağusa’nın istikrarlı kalkınması kaçınılmaz olur. Şu anki duruma baktığımızda Mağusa’nın ekonomisi ve gelişimi öğrenci endekslidir. Öğrenci varsa ekonomk hareket de vardır. Öğrenci yoksa ekonomik hareket de yoktur. Yani genelde KKTC’nin özelde de Mağusa’nın gelşimi pamuk ipliğine bağlıdır. Restoranlar ile ilgili yorumlarımı yaparken aldığım bilgiler bu doğrultuda. Bu yıl Mağusa’da öğrenci sayısının azalması sonucu restoran ve cafelerde de bir ekonomik kriz olduğu yönündedir. Mağusa’da kısa bir yiro attıktan sonra her tarafta öğrenci endeksli yiyecek içecek işletmelerinin çokluğu dikkati çeker. Tüm bu işletmelerde yerli insanlar ve aileler pek görülmez ama bu işletmeler arasında ailelere hizmet verecek çok güzel mekânlar da vardır. Bunlardan biri de Nazoş Restoran.

MEKÂN

DAÜ’den sonra Mağusa Anıtı’na kadar uzanan yolu hiç sevmem. Çok yoğun ve benim için eziyetli ve sıkıcı bir güzergâh. İşte bu yol güzergâhı üzerinde Yemen Kahve olarak bilinen kahvenin ara sokağında bulunan Nazoş Restoran hemen göze batar. Küçük bir işletme. Dış görünümü hoş. Küçük bir koridora yayılmış masalar ve iç mekân da küçük. Ama çok sevimli bir mekân. Mutfağı da küçük ve açık. Yapılan ve hazırlanan yiyecekleri çok rahat görebilirsiniz. İşletmeci Nazan hanım. Oldukça sempatik ve yardımsever.

MÖNÜ VE LEZZET

İlk bakışta burayı böyle bir cafe gibi düşündüm. Acaba ne yiyebiliriz diye düşündüm. Ama yanılmışım. Bu küçük ve cafe gibi görünen mekânda çok güzel bir mönü yelpazesi sunuluyor. Bu arada küçük bir ayrıntıdan bahsetmek isterim. Mönü planlamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Birçok restorant veya cafe’de bunlar belirtilmiyor. Çünkü gelen misafirin herhangi bir yiyeceğe karşı alerjisi varsa siparişini buna göre verir. Bu önemli ayrıntı hep gözden kaçıyor. Tabii bu konuda da ciddi bir format ve denetim yoksa bu da hep böyle gider. Gittiğiniz restorantlarda buna dikkat edin ve uyarın. Nazoş Restoran’ta bazı yiyeceklerde kullanılan malzemeler vardır. Bu da olumlu. Mönüye karşı da güveniniz artar. Nazoş Restoranın mönü kartında pizza, et, tavuk, balık ve makarna çeşitlerine kadar geniş bir lezzet yelpazesi vardır. Ayrıca paket servisi hizmeti de vermektedir. Biz siparişimizi verdik. Benim favorilerimden olan et saç gavurma. Et saç gavurma yerine tavuk saç gavurma siparişini verdim. Eşim de karili tavuk ve Bülent dostum da tavuk dolma. Siparişlerimz erken servis edildi. Saç gavurma küçük tava içerisinde servis edildi. Lezzeti nefis. Tam istediğim kıvamda. Tüm tavayı sıyırdım. Tavuklar kuşbaşı doğranmış ve biberi, domatesi ve soğanın da ölçüsü tam. Tavanın ortasında da pirinç pilavı. Kokusu dumanı ile tüttü. Ekmeği batıra batıra yedim. Ve tavuk kari. Veya kari soslu tavuk. Köri de denir. Jüliet olarak doğranmış tavuk göğsü etler ile jüliet olarak doğranmış biberler iyi sote edildi. Tavuk kariye ilave olarak mantar katıldı. Tadı nefis.

Garnitür olarak da pirinç pilavı, salata ve çok hoşuma giden ve lezzeti damağımda kalan Kıbrıs badadezi. Kabuklu olarak elde geleneksel yöntemle doğranmış ve kızartılmış. Çok doyurucu ve lezzetli bir akşam yemeğini tattık. Temiz ve hijyenik bir mekân. Günün yemeği hergün farklı bir yemek olarak hazırlanıp servis ediliyor. Mağusa’da mütevazi ve lezzetler sunan küçük bir mekân. Biz lezzetleri ve konukseverliği çok beğendik.

