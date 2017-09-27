Natalie Hami: Türkçe öğrendim, bambaşka bir insan oldum

(Konferans yapımcı, gazeteci, blogger)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İşimden çok keyif alıyorum ama yapmasaydım galiba psikolog olacaktım. Bence çok ilginç bir iştir.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hahaha nerden başlayayım? Tabii işim var ama iş dışında Unite Cyprus Now inisiyatifinden bahsetmem gerekiyor, hem Türkçe pratiği en fazla meşgul eden aktiviteler. Türkçe ana dilim olmadığını sürekli pratik yapmam gerekiyor, o da var. Üstelik, serbest gazetecilik yapıyorum ve blog yazıyorum. (www.mcmkmk.org)

Kayıtsız kalamadığım şey… Bu soru çok kolay! Kıbrıs sorunu tabii ve hayvanlara yapılan zulüm… dayanamıyorum.

En büyük pişmanlığım… Şu ana kadar pişmanlığım yok… sanırım.

En büyük sevincim… Ailem, köpeklerimizi ve kedilerimizi, onlar da aile gibi zaten.

Hayatımın dönüm noktası… Yeniden Türkçe öğrenmek. Bodamyalı olduğum için çocukluğumda İngilizce, Rumca ve Türkçe konuşuyordum ama zaman geçtikçe Türkçemi unuttum. Dört yıl önce yeniden Türkçe öğrenmeye başladım ve bambaşka bir insan oldum. Şu ifade var ya? Bir dil bir insan, iki dil iki insan, tam öyle hissederim.

Beni en çok etkileyen yazar… Şu an Kıbrıs yazar, İvi Meleagru. İki roman yazıp 1958-1974 arasında iki toplumlu şiddet olayları anlatıyor.

Başucumdaki kitap… Günden güne kitaplar çoğalıyor! Şu an daha çok şiir var örneğin Stefanos Stefanides’in Blue Moon in Rajasthan hem Ahmet Gildir’in Ani ve Gezi Yazıları (Modern Kıbrıslı Türk Edebiyatı Dizisi).

En keyif aldığım müzik… Çeşit çeşit müzikten keyif alıyorum aslında, 70s,80s,90s İngiliz pop müziği, Kıbrıs geleneksel müziği, Yunan pop müziği ve Barış Manço.

En son izlediğim film… The Grand Budapest Hotel

Kendim için son aldığım şey… Kitap, anladığınız gibi kitapları bayılırım!

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldiven J Kıbrıs’ta eldiven gerekmiyor ki. Hem soğuk havayı hiç sevmiyorum.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap tabii

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Genelde, çok endişeleniyorum.

Kendimde beğendiğim özellik… Ne güzel bir kahkaha atarım! Gülmek ve yazmak en sevdiğim şeyler.

Olmasa da olur… Hahahaha soğuk havayı.

Olmazsa olmaz… Kesinlikle kahve ve özellikle Kıbrıs kahvesi güneş, ve tabii ailem