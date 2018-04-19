Nami, Ankara'ya gidiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Erkan Okandan eşlik edecek.

Bakan Nami yarın saat 11.00’de TC Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 14.30’da TC Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 16.00’da TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve saat 17.30’da TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşecek.

