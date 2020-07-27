Sağlıkta örgütlü 13 sivil toplum örgütü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı, hastanedeki sorunları açıkladı. Örgütler adına basın açıklaması yapan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, son 6 aydır sürekli uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, artık genel sağlık alanında da hastaların hizmet alamadığını belirtti.

Karantina servisinin dolması gerekçesiyle Üroloji bölümünün de boşaltılarak karantina yapılmak işçin de girişimde bulunulduğu ve buna karşı çıktıklarını kaydeden Hançerli, pandemi hastanesinin önemine bir kez daha dikkat çekerek, "Nalbantoğlu, Pandemi hastanesi olmamalı" dedi.