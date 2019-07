Müzik ve dans

Ersin Kaşif

Ceren Gündoğdu, Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdüğü “Ben Hep Seni Sevdim” isimli yeni şarkısı ve klibiyle müzikseverin karşısında… Arem Özgüç ve Arman Aydın, yine akıllardan çıkmayacak bir şarkıyla dönüyor.

Ceren Gündoğdu, Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdüğü “Ben Hep Seni Sevdim” isimli yeni şarkısı ve klibiyle müzikseverin karşısında… “Ben Hep Seni Sevdim”i dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için işte adres;

https://umgturkey.lnk.to/ceren-gundogdu-ben-hep-seni-sevdim

2018’de dinleyicileriyle buluşturduğu “Tepetaklak” ve “Kardan Adam” şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Ceren Gündoğdu, “Ben Hep Seni Sevdim”i şöyle tanımlıyor: “Bağıra çağıra sevmek yerine; gizliden, derinden, sabırla ve her şeye rağmen sevmeyi bilenlerin şarkısı”

Söz ve bestesi Ceren Gündoğdu’ya, düzenlemeleri Arel Koray Nalbant’a ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Sinan Kut üstlendi. Klibi YouTube üzerinden izlemenizi öneriyorum ve işte adres https://youtu.be/biNx5B1wYWo. TRT İstanbul Hafif ve Caz Orkestrası ve CRR Caz Orkestrası gibi prestijli caz orkestralarında solist olarak görev alan sanatçı, hâlen, bir Zorlu PSM prodüksiyonu olan “Damdaki Kemancı” müzikalinde “Hodel” karakterini canlandırmaktadır.

Arem Özgüç ve Arman Aydın Yepyeni Bir Dans Hiti ile Karşınızda! FAMOUS feat. YSA

Arem Özgüç ve Arman Aydın, listelerde başarı gösteren ilk single’ları ‘Imagine’ feat. NBLM ve ikinci şarkıları ‘Be The King’in ardından yine akıllardan çıkmayacak bir şarkıyla dönüyor. Her ikisi de müzikal geçmişlere sahip olan başarılı ve genç prodüktör/DJ ikilisi şimdiye kadar Amsterdam Dance Event, Life In Color gibi festivallerde de sahne alarak binlerce dinleyiciyle bir araya geldi. Şimdi ise Arem ve Arman, müzik kariyerlerinde yepyeni bir sayfa açacak yeni şarkıları ‘Famous’ feat. YSA ile geliyor. Sade ve iyi hissettiren piyano akorlarının ve orta tempolu, enerjik davul ritmlerinin üzerine kurulmuş olan ‘Famous’ akılda kalıcı bir melodi ve YSA’nın pürüzsüz vokal performansıyla dinleyiciyinin beğenisine sunuluyor. İkili şarkı hakkında şunları söylüyor: “Famous, yoğun turne programımız sırasında stres atmak için başladığımız, eğlencelik bir projeydi. Yalnızca kendi kendimize yolda dinlemek ve iyi hissetmek için enerjik bir şarkı yapmak istemiştik. Birkaç gün içinde şarkı arkadaşlarımız arasında bir marşa dönüşünce, bu şarkıyı devam ettirmeye karar verdik. Yetenekli Hollandalı vokalistimiz YSA’ya ulaştık ve böylece ‘Famous’ doğmuş oldu.”

‘Famous’ feat.YSA şarkısını dijital platformlardan satin almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/famous ‘Famous’ feat. YSA için Caner Çetiner tarafından çekilen dikkat çekici ve bol renkli müzik videosunu izlemek için:

https://bit.ly/2JxPIX2

Bu yaz ‘Famous feat. YSA’ ile dans etmeye hazır olun!

