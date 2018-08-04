Motosikletlilerin eylemi sona erdi

Yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin sabah saatlerinden öğlene kadar Kermiya, Ledra Palas ve Lokmacı barikatında gerçekleştirdiği eylem sonlandı. Eylemin sonlanmasının ardından tüm barikatlar geçişe açıldı.