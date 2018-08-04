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Motosikletlilerin eylemi sona erdi

Motosikletlilerin eylemi sona erdi

Bir grup Kıbrıslı Rum motosikletlinin Lokmacı , Kermiya ve Ledra Palas barikatlarında yaptığı eylem sonlandı, geçiş noktaları tekrardan açıldı

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Yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin sabah saatlerinden öğlene kadar Kermiya, Ledra Palas ve Lokmacı barikatında gerçekleştirdiği eylem sonlandı. Eylemin sonlanmasının ardından tüm barikatlar geçişe açıldı.

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