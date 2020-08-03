Motor sürücüsü yaralandı

Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’nde Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde meydana gelen ve bir motosikletlinin yaralandığı kaza görenleri korkuttu.

Polis, kazanın cadde üzerinde yolun solunda park halinde bulunan 53 yaşındaki Şahiner Tandoğan’ın yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden 65 yaşındaki Ruhi Yiğit yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu meydana geldiğini açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Bugün, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yolun solunda park halinde bulunan, Şahiner Tandoğan (E-53), yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Ruhi Yiğit (E-65) yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”