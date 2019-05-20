‘Mobil’ iletişimde Avrupa Birliği süreci Uluslararası aramalarda Avrupa farkı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mobil operatörlere uluslararası aramalarda üst sınır getirildi, bu uygulama Kıbrıs’ın güneyinde cep telefonu tarifelerine indirim olarak yansıdı. Adanın kuzeyinde uluslararası görüşmelere henüz bir düzenleme olmadı.



Kıbrıs’a dair kıyaslamada, yurtiçi mobil konuşmalarda kuzey, yurt dışı uluslar arası konuşmalarda ise güneyin daha ucuz olduğu görülüyor.



ULUSLARARASI: Kıbrıs Cumhuriyeti’nden yani güneyden dünyaya yapılan uluslararası görüşmelerin dakikası 1,29 TL öderken, kuzeyde bu rakam 5,65 TL



Kıbrıs’ın kuzeyindeki aboneler, ‘BÖLGE 1’ olarak adlandırılan dilimde yer alan İngiltere ile GSM yönüne 5,65 TL’ye konuşurken, güneyden yapılan aramada bu rakam 1,29 TL.



YURTİÇİ: Adanın kuzeyinde ‘yurt içi standart tarife’ dakikası 49 kuruş, güneyde bu rakam bu rakam 7.8 sent yani 52.1 kuruş.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Sektörel Rekabet Bölümü Uzmanı Kemal Elmas:;

"AB üyesi bir ülkedeki abone, başka bir AB ülkesine gittiği zaman Haziran 2017’den beridir hiçbir ek ücret ödemeden, telefonunu kullanıyor. Biz kapsam dışıyız.”

Fehime ALASYA



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, mobil iletişim tarifelerine uluslararası aramalarda üst sınır getirildi. Bu uygulama ile Kıbrıs Cumhuriyeti yani güneyden yurt dışını aramak çok daha hesaplı bir noktaya geldi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun verilerine göre, uluslararası aramalarda güney, operatörlerin kendi içinde yaptığı görüşmelerde ise kuzeyin daha ucuz olduğu görüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir abone yine kuzey yönüne standart tarifeyle yaptığı konuşmanın dakikasına 49 kuruş öderken, güneyde bu rakam 7.8 sent yani 52.1 kuruş. Buna karşın aboneler, Kıbrıs’ın güneyinden standart tarifeyle yaptığı uluslar arası konuşmaların dakikasına 1,29 TL öderken, kuzeyde bu rakam 5,65 TL oluyor.

Kuzeydeki aboneler, standart tarifelerde bölge 1 olarak adlandırılan dilimde yer alan ülke olan İngiltere ile GSM yönüne 5,65 TL’ye konuşurken, güneyden yapılan aramada bu rakam 1,29 TL’ye mal oluyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Mart ayında yaptığı ‘kuzey-güney GSM Ücretleri Kıyaslama Raporu’na yansıyan verilerde özellikle operatörlerin ‘paket’ ücretlerini kıyasladıklarını anlatan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Sektörel Rekabet Bölümü Uzmanı Kemal Elmas, hem standart tarife hem de bu paketlerde yurtiçi görüşmelerde kuzeyin daha ucuz olduğunu belirtti.

Elmas, uluslararası görüşmelerde ise güneyin daha avantajlı olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

Güneydeki fiyatlarda indirim



Kıbrıs’ın güneyinde Avrupa Birliği tarifesi uygulaması kapsamında, mobil telefonlarda uluslararası erişimde birlik üyesi ülkelerin konuşmaları azami bir rakama bağlandı. Bu uygulamayla birlikte, güneydeki uluslar arası görüşme ücretlerinde indirime gidildi. AB üyesi ülkelerde bulunan abonelerin birbiriyle görüşmeleri 25 sentten yani 1,71 TL’den 19 sente yani 1,29 TL’ye geriledi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki abonelerin, yurt dışına yapılan görüşme ücretlerinde 56 kuruştan başlayıp 10 TL’ye çıkan rakamlarla hizmet aldığı görüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki aboneler, ‘bölge 1’ olar adlandırılan dilime yer alan ülke olan Almanya ile GSM yöbüne 5,65 TL’ye konuşurken, bu rakam ‘bölge 2’ olarak adlandırılan farklı ücretlendirilen zaman diliminde 10 TL’yi buluyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinden İngiltere yönüne olan görüşmelerde ise hem Telsim hem de Turkcell yönünden yapılan görüşmelerin dakikası 5,65 TL iken, bu rakam Kıbrıs’ın güneyinde 1,29 TL.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye yönünde cep telefonuna yapılan aramalar dakika başına 1,18 TL oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye yönüne sabit hatlara yapılan aramaların ise dakikası 56 ve 57 kuruş olarak karşımıza çıkarken, her iki operatörde de uluslar arası görüşmelerde, bazı ‘yurtdışı’ paketleriyle, aboneler için daha ekonomik olanaklar yaratıldı.

Avrupa Birliği tarifesi uygulaması kapsamında, ‘Roming’ ücretlerinin 2017 yılı Haziran ayında ortadan kalktığını ve Kıbrıs’ın güneyinin de bu uygulamadan faydalandığını anlatan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Sektörel Rekabet Bölümü Uzmanı Kemal Elmas, yarın güneyde devreye girecek olan yeni uygulama ile uluslar arası konuşmalarda da azami rakamların belirlendiğini kaydetti.

Kemal Elmas, bu uygulamalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Kıbrıs’ın güneyi de ‘yurtdışı’ paketinde, aramaların dakikası 5,65 TL

Telsim’de Türkiye yönündeki cep telefonu operatörü yönüne yapılan aramaların dakikası 1,18 TL iken bu rakam Türkiye yönüne sabit hatlara yapılan aramalarda 56 kuruş.

İngiltere ve Kıbrıs’ın güneyi de dahil, ‘zone 1’ olarak adlandırılan aramalarda ise GSM ve sabit hat yönüne yapılan konuşmaların dakikası 5,65 TL. Bunun dışındaki ülkelere olan ücretler ise 10 TL’ye ulaşıyor.

Kullanılan mesajların tanesi ise Telsim’de, yurtiçi ve Türkiye yönüne 35 kuruştan hesaplanırken, Türkiye dışındaki ülkelere bu rakam 60 kuruştan yansıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Telsim abonesi ‘zone 1’ diliminde yer alan İngiltere ile GSM yönüne dakikası 5,65 TL’ye konuşurken, bu rakam ‘zone 2’ diliminde yer alan Portekiz için 10 TL’den tüketiciye yansıyor.

‘Bölge 3’ dilimi 10 TL

“Kıbrıs’ın kuzeyinde Turkcell ile Türkiye yönündeki cep telefonu operatörü yönüne yapılan aramaların dakikası 1,18 TL.

Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye yönüne sabit hatlara yapılan aramaların ise dakikası 56,35 kuruş TL olarak karşımıza çıktı.

İngiltere, Kıbrıs’ın güneyi, ‘bölge 1’ ve ‘bölge 2’ olarak adlandırılan dilimlerde yer alan ülkelere yapılan aramalarda ise GSM ve sabit hat yönüne yapılan konuşmaların dakikası 5,65 TL olarak ücretlendirilirken, bunun dışındaki ‘bölge 3’ diliminde kalan ülkeler yönüne olan ücretler ise 10 TL.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir Turkcell abonesi ‘bölge 1’ ve ‘bölge 2’ diliminde yer alan ülkeler Almanya, İngiltere ve Türkmenistan ile GSM yönüne dakikası 5,65 TL’ye konuşurken, bu rakam ‘bölge 3’ diliminde yer alan Portekiz için 10 TL’den tüketiciye yansıyor.

Konuşmaların yanı sıra kullanılan mesajların tanesi, yurtiçi ve Türkiye yönüne 35 kuruştan hesaplanırken, Türkiye dışındaki ülkelere bu rakam 59 kuruştan yansıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Sektörel Rekabet Bölümü Uzmanı Kemal Elmas:

“AB üyesi ülkelerde uluslararası aramalarda üst sınır var”

“Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve ona üye olan ülkeleri de kapsayacak şekilde Avrupa pazarında telekomünikasyon piyasasında tek pazar yaratmak adına Romingi kademeli olarak kaldırma kararı almıştı. Ve komisyonun yaptığı çalışma sonunda bu uygulama Haziran 2017 yılında uygulamaya girmişti. Yani şu anda AB üyesi bir ülkedeki abone, başka bir AB ülkesine gittiği zaman Haziran 2017’den beridir hiçbir ek ücret ödemeden, telefonunu kullanıyor. Rominde AB üyesi ülkeler arası Pazar, tek bir pazar haline geldi. Bizde bu uygulanmadığı için kapsam dışıyız. Kıbrıs’ın güneyinde de 2017 yılından beridir bu kapsamdaydı. Tüm üyeler, kendi operatörünü, kendi paketini, roming olmadan ülkeler arasında kullanabiliyor.”

“AB ülkeleri yönüne uluslararası aramalarda azami fiyat belirlendi”

“Yarın devreye girecek olan konu ise Avrupa Komisyonu, AB’ye üye ülkeler, başka bir AB ülkesi ülkede, üyelerine yansıtılan fiyatlarda azami bir sınır getirdi. Örneğin Almanya’dan İngiltere’yi aramanın dakikası 50 Sent ise, Komisyon bunun başka ülkeleri aranmasında dakikada 19 Sent üst sınır getirdi. Komisyon, üye ülkelere bu yönde AB üyesi ülkeler yönüne yapılacak olan uluslararası aramalarda dakika başına ücretlerine azami bir fiyat belirlendi. Uluslar arası aramalarda belirlenen bu rakamlar geçerli olacak.

Bu uygulama da yine tüm AB ülkelerini kapsıyor. Perakende fiyatlarında bir azami sınır getirildi.”

“Paket tarifelerdeki kullanımlarla, aboneler daha ucuza hizmet alabiliyor”

“Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu olarak Mart ayında yaptığımız ‘kuzey-güney GSM Ücretleri Kıyaslama’ Raporunda, yurtiçi görüşmelerin kıyaslamasında toplam altı değişik abone profili inceledik. Az konuşan, çok konuşan, çok SMS veya net kullanana vs… Bu incelemede kuzeyde dört paketin daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Yurtiçi görüşmelerde Kıbrıs’ın kuzeyi güneye göre daha ucuzdur.

Kuzeyde standart tarifede operatör içi 49 kuruş, karşı operatöre aramalarda ise dakikası 56 kuruştur. Güneyde ise bu rakam aynı şekilde operatörler içinde 7.8 sent yani 52,1 kuruş, karşı operatöre de 9,5 sent yani 63,4 kuruştur.

Her iki tarafta da operatörlerin yaptığı paket tarifelerdeki kullanımlarla, aboneler daha ucuza hizmet alabiliyor.”

Güneyde uluslararası konuşmalar 19 sent (1,29 TL)

Kıbrıs’ın güneyinde yarından itibaren uygulamaya girecek olan yeni tarifelerde, AB ülkeleri genelinde cep telefonundan cep telefonuna ve sabit hatlara yapılan çağrı ücretlerinde düşüşe gidiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun, birlik üyesi ülkelerdeki abonelerin bir biriyle yaptığı telefon görüşmelerinde üyelere yansıtılan fiyatlarda azami bir sınır getirilmesiyle Kıbrıs’ın güneyinde fiyatlarda değişiklik yaşandı.

Kıbrıs’ın güneyindeki cep telefonlarından, Yunanistan’daki cep telefonlarına yapılan çağrılar, dakika başına 25 sentten yani 1,71 TL’den, 19 sente 1,29 TL’ye düşeceği belirtilirken, diğer ülkelerdeki cep telefonlarına yapılan çağrıların ücretleri ise, 27 sentten, 1,84 TL’den, 19 sente yani 1,29 TL’ye düşecek.

Çağrı ücretleri düşüyor

AB ülkeleri genelinde cep telefonundan cep telefonuna ve sabit hatlara yapılan çağrı ücretlerinin, yarından itibaren devreye girecek olan yeni kurallarla birlikte düşeceği bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs’ın güneyindeki cep telefonlarından, Yunanistan’daki cep telefonlarına yapılan çağrıların dakika başına 25 sent (1,71 TL) olduğu ve bu rakamın, yarından itibaren 19 sente (1,29 TL’ye) düşeceğini yazdı. Gazete, Kıbrıs’ın güneyinden diğer ülkelerdeki (Belçika, Fransa vb.) cep telefonlarına yapılan çağrıların ücretlerinin ise, 27 sentten (1,84 TL’den) 19 sente (1,29 TL’ye) düşeceğini kaydetti.

Avrupa ağındaki cep telefonlarından sabit hatlara veya sabit hatlardan sabit hatlara yapılacak çağrıların ücretinin dakika başına 10 sentin (68 kuruşun) altında olduğunu ve bu rakamın değişmeyeceğini belirten gazete, sabit hatlardan cep telefonlarına yapılan ve bugün dakika başına 21-22 sent (1,43 TL-1,50 TL) olan çağrıların ücretinde de azalma beklendiğini yazdı.

Haberde, kısa mesajların (SMS) ise 6 sent ( 41 kuruş) olduğu kaydedildi.