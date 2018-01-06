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MİTİNGDEN NOTLAR VE FOTOĞRAFLAR

MİTİNGDEN NOTLAR VE FOTOĞRAFLAR

CTP'nin İnönü Mitingi'nde 'barış, özgürlük, eşitlik, adalet, haysiyet, üretim ve hizmet ' vurgusu yapıldı...

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SAAT 17.00:

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İnönü Meydanı'nda düzenlediği miting 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganlarıyla sona erdi.

SAAT 16.30: 

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

"CTP'yi kurda kuşa yedirtmeyen sarı karıncaları var dedik, şimdi kanatlandı, İnönü Meydanı'nda..."

Onlar televizyona bizimle çıkmayacaklar Basbakanlık'tan yayın yaparım diyecekler, kendilerı susacak, zannettiler ki bu halk da susacak..."

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SAAT 16.20:

Milletvekili adayları tek tek kürsüye çağırıldı, 50 aday kürsüde...

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SAAT 16.00: Genel Başkan, Milletvekili Tufan Erhürman'ın miting meydanına geldiği duyuruldu, CTP'liler 'Başbakan Tufan' sloganları attı. Genel Başkan Tufan Erhürman, partililerle kucaklaştı.

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SAAT: 15.45:

İnönü Meydanı'ndaki CTP mitinginde Grup Rast sahne alıyor.

CTP mitingine basın da yoğun ilgi gösterdi. Bazı kanallar mitingi canlı yayında verdi. CTP'liler İnönü Meydanı'nda Grup Rast'ın seslendirdiği Kıbrıs şarkıları ile coştu.

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İnönü Meydanı’ndaki miting için, her bölgeden binlerce CTP’li saatler öncesinden alana geldi.

Çocuk, genç, yaşlı binlerce CTP’li ellerinde bayraklar, pankartlarla coşkulu şekilde miting bölgesine ulaştı.

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