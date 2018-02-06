Mistik bir yolculuk: Trans Sibirya

Onur Erdoğan

onurerdogann@gmail.com

Çar 3. Aleksandr tarafından 1891 yılında yapımı başlayan ve 1905 yılında tamamlanan 9,259 km uzunluğu ile dünyanın en uzun demir yolu hattı olan Trans Sibirya, yapıldığı dönemin ticaret, kültür, askeri ve siyasi konularda en büyük adımlardan biri olmuştu.

Trans Sibirya demiryolu hattı günümüzde en uzun demiryolu hattı olma özelliğini halen daha sürdürüyor. Bunun yanında bölgenin de en önemli ulaşım yolu. Fakat bu hat, tüm bu özelliklerinin yanında gezginlerin hayallerini süsleyen mistik bir yolculuk olma niteliğini de kazandı.

Trans Sibirya demiryolu hattı, ekspresi ve turu kavramları ilk bakışta biraz karışık. Trans Sibirya demiryolu hattı tam olarak Moskova ve Vladivostok arasına çekilen bir demiryolu hattıdır. Doğal olarak zaman içerisinde bu hatta yan hatlar eklenip dallanıp budaklanmış. Trans Sibirya Ekspresi ise Moskova ve Pekin arasında yolculuk yapan tarifeli tren seferi. Bu tren turistik amaçlı kullanıldığı gibi yerel vatandaşların ulaşımlarında ve ticarette de oldukça yoğun kullanılıyor.

MOSKOVA-PEKİN

Turlara geldiğimizde durum biraz daha detaylanıyor. Turlarda duraklama noktalarında ve gezi sürelerinde çok farklılıklar çıkabiliyor. Turlar yaklaşık 15 gün sürüyor. Yolculuk, Pekin’den Moskova’ya ya da Moskova’dan Pekin’e olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Turun maliyeti, kalınan otelin çeşidine, kompartımanın özelliğine ve turun süresine göre çok değişiklik gösteriyor. Bu turlar dışında, uçsuz bucaksız Asya’da bir tura bağlı kalmadan gezmek isterseniz bir tren bileti, bir de sırt çantası alıp yollara düşebilirsiniz. Çok sayıda yerleşim yerinden geçen trenin ana durak noktaları şöyle: Moskova, Nijniy Novgograd, Kazan, Perm, Ekaterinburg, Tümen, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, İrkutsk, Ulan Ude, Çita, Ulan Batur, Pekin. Bu arada hatırlatmada fayda var. Trenden hiç inmeden yolculuk yaparsanız Moskova’dan Pekin’e yolculuk yaklaşık 1 hafta sürüyor.

Genel olarak seyahat hakkında bilgi vermek gerekirse öncelikle Rusya’da ve Çin’de trenler oldukça rahat ve güvenli. Moğolistan’da da güvenli fakat trenler diğer iki ülkeye göre biraz daha eski. Bütün trenlerin içinde tuvaleti, lavabosu, küçük bir kantini ve trenine göre yemek vagonu oluyor. Ayrıca tren istasyonlarda durduğunda bir sürü seyyar satıcı oranın yerel atıştırmalıklarını satmak için yanınıza geliyor. Bu sayede oraların yerel tatlarını tatma fırsatı da oluyor.

Yemek, temizlik, sıcaklık ve güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı çekilebilecek iki nokta var. Birincisi az da olsa bir süre sonra trenin sallanmasından dolayı değişik bir sarhoşluk yaşıyorsunuz. İkinci nokta ise 7 saatlik zaman dilimine varan saat farkına yolculukta hiç durmadan doğuya ya da batıya gidiliyor. Zaman kavramını biraz şaşırabilirsiniz. Ya hayatınızın en kısa günlerini ya da en uzun günlerini yaşayacaksınız.

Dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayacağınız bu mistik yolculuktaki önemli şehirler şöyle;

Moskova: Yolculuğun başlangıç ya da bitiş noktası. Binlerce müzenin bulunmasından, tarihi ve turistik yerlerin çok sayıda olmasından dolayı yolculuk dışında tek burası gezilse bile haftalar sürebilecek bir başkent.

Ekaterinburg: Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran şehir olarak kabul edilir. Rusya’nın büyük ve önemli şehirlerinden biridir. Buzu kesip balık tutulabilecek yerlerin, buzdan heykellerin olması, kış turizmi, eşsiz Rus mimari ile yapılan tarihi binaları ve müzeleri ise Şehri, hem yaz yem kış turizmi için ideal bir seçenek yapıyor.

İrkutsk: İrkutsk, turun en önemli duraklarından biridir. Çin, Moğolistan ve Rusya arasındaki bir köprü gibidir. Şehrin estetiği ve modern görüntüsünden dolayı Sibirya’nın Paris’i olarak adlandırılır. Önemli müzeleri, tarihi binaları, kiliseleri ise şehrin çekiciliğini arttırıyor.

Ulan Batur: Moğolistan’ın başkenti olan Ulan Batur, dünyanın en soğuk başkentidir. Trans Sibirya rotasında Rusya’da alıştığınız düzeni, nizamı Moğolistan’a girdiğinizde pek bulamazsınız fakat doğal güzelliği ve tarifi imkânsız atmosferi ile gezinin en etkileyici yerlerinden biri.

Pekin: Pekin, Trans Sibirya yolculuğunun, uçsuz bucaksız Rus bozkırlarından, Sibirya’nın dondurucu soğuğundan ve Moğolistan’ın muhteşem bozkırlarından sonra son duraktır. Yolculuğu tersten yapanlar için de ilk durak. Çin’in başkenti olan Pekin, kültür şokunun en fazla hissedildiği yerdir. Vakti çok olanlar ayrıca burası için bir plan daha yapıp Pekin’in tadını çıkartarak gezmesi gerekir.