Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı mahkemede öldü
Mısır devlet televizyonu, Mursi’nin mahkeme salonunda öldüğünü duyurdu
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Mısır’da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hayatını kaybetti. Mısır devlet televizyonu, Mursi’nin mahkeme salonunda öldüğünü duyurdu. Tora Hapishanesi’nde tutulan Mursi’nin sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyordu.
Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız onunla beraber, Mısır halkının başı sağ olsun" dedi. (Gazete Duvar, CNN Türk)
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Etiketler : mısır, mısır cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi
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