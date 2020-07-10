‘Misafir mi, çalışan mı’ ARAŞTIRILIYOR

Fehime ALASYA

14 yaşındaki Mustafa Sert’in Lefke’de bir inşaatın birinci kattaki balkonundan düşerek ağır yaralanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatın yeterli İş Sağlığı Güvenliği (İSG) olmadığını tespit ederek, binaya mühür vurulduğunu, alandaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Mustafa Sert’in durumunun ise düne göre daha iyi olduğu ve şuurunun açıldığı belirtildi.

İnşaatın faaliyetlerini dün 5 gün süreyle geçici olarak durdurduklarını anlatan Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, tahkikatın devam ettiğini, dün alınan ifadelerin yanında sonucu çocuğun vereceği ifadeye göre değişeceğinin altını çizdi.

Ongan, “Kendisine inşaatta İSG önlemlerinin alınması için 5 günlük süre verildi. İSG önlemleri eksikti, olayın yaşandığı katta file yoktu, diğer bazı önlemler de alınmamıştı, bu yüzden inşaatı kapattık.

Bu sürede inşaat kapalı kalacak, ardından önemleri yerine getirirse yeniden daireye başvuracak ve yeniden müfettiş incelemesine tabi tutulur. Eğer tüm güvenlik önemleri alınmışsa o zaman açılışı yeniden değerlendirilir.” dedi.

Tahkikatın henüz sonuçlanmadığını ifade eden Ongan, yaralanan çocuğun ve yanında görgü tanığı olan refakatçisinin de ifadelerinin alınacağını belirtti.

Dün alınan 7 kişinin ifadesinde çocuğun orada çalışmadığı ve ailesi olmadığı için inşatta kayıtlı çalışan bir yakınıyla birlikte orada misafir olarak bulunduğunun belirtildiğini anlatan Ongan, “Bu kişi hastanede refakatçi, onun da cocuğun da ifadesi alınacak. Hatta inşaatta onu tanımadıkları beyanı verildi.” dedi.

“Çocuğun ifadesini bekliyoruz”

“Polis de biz de ifade almak için çocuğun iyileşmesini bekliyoruz” diyen Ongan, inşaatın Yüksel Alpcan isimli yap-sat işletmecisine ait olduğunu ifade ederek, müteahhit firmanın ise Gerçek İnşaat olduğunu belirtti.

İnşaatın bir aydır devam ettiğini anlatan Ongan, her iki firmanın kayıtlarının eksiksiz olduğunu kaydetti, şirketin ‘inşaat tescili’ olmadığını da anlattı. Ongan, bunun için de uyarı verildiğini sözlerine ekledi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Büyük:

“Solunum cihazından ayrıldı, şuuru açık”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre, Sert’in genel durumu düne göre daha iyi olduğu öğrenildi.

Lefke’deki bir inşaattan yüksekten düşen 14 yaşındaki Mustafa Sert, kafasına darbe alarak ağır yaralanmış, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sert, dün saat 14:40 sıralarında, Gemikonağı'nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnsaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

Çocuk 15 değil, 14 yaşında…

Polis Basın Subaylığı tarafından basına geçilen bilgide Mustafa Sert'in yaşı 15 olarak belirtilmiş, YENİDÜZEN'in ulaştığı bilgilere göre Sert’in 2005 Ekim doğumlu, yani 15 yaşına Ekim ayında basacağı öğrenilmişti.

"Çocuk inşaatta çalışmıyordu"

Gerçek İnşaat Direktörü Halil Gerçek ise YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulunmuş, olayın kendi şantiyelerinde yaşandığını, çocuğun ise çalışan değil, bir işçinin akrabası olduğunu savunmuştu.

Gerçek, inşaattan düşen Mustafa Sert'in, Lefke'de akrabalarıyla birlikte kaldığını, ailesinin coronadan dolayı Türkiye'den gelemediğini, akrabalarının ise inşaatta çalıştığını belirterek, çocuğun gidecek yeri olmadığı için inşaata geldiğini ileri sürmüştü

Mustafa Sert'in inşaatta çalışan akrabasının yanına geldiğini söyleyen Gerçek, olaydan duydukları üzüntüyü paylaşarak, inşaatta çocuk çalıştırılmadığını vurgulamış, yaşananların da talihsizlik olduğunu sözlerine eklemişti.