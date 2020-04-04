Minci’de Covid şüphesi, enfeksiyon teşhisi

Haldun Oktay

Yaşamını Londra’da sürdüren Kıbrıslı Türk Teknik Direktör Hasan Oktay Minci’nin yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de yaşamını sürdüren Hasan Oktay Minci, bir hafta önce çok şiddetli adale ağrısı, birkaç gün önce de nefes alma zorluğu çekmeye başlayınca bugün sağlık görevlileri ile iletişime geçti. Yaklaşık 2 ay önce göğsünde yaşadığı rahatsızlığı sağlık görevlilerine aktaran Minci hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı ve kendisine koronavirüs testi yapıldı. Vücudunda önceki rahatsızlığına bağlı yüksek derecede iltihap olduğu belirlenen Minci’nin tedavisine başlanırken enfeksiyon teşhisi kondu. Ayrıca koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı kendisine iletildi.

Teknik direktör olarak geçtiğimiz yıl Kenya Premier Lig ekiplerinden Gor Mahia takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamış, aynı yıl Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kendisine Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü takdim etmişti.