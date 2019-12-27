Milyonları 'genel bütçe' yuttu!

Fehime ALASYA

Yurttaşın her yıl ödediği seyrüsefer vergisiyle bu yıl Maliye Bakanlığı’ndaki genel bütçeye 205 Milyon TL girerken, bu bütçeden yollardaki altyapı için sadece 46 Milyon TL kaynak ayrıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçe merkezinin “tüm gelirlerin toplandığı genel bir sistemde” çalıştığını belirtti.

Seyrüsefer vergileri ile ilgili bütçede tahmin edilen gelirin 176 Milyon TL olduğunu anlatan Amcaoğlu, yıl sonu gerçekleşecek olan rakamın 205 Milyon TL olduğunu kaydetti.

Karayolları Dairesi’nin yıllık bütçesinin 3 Milyon TL olduğunu, buna karşın 2020 yılı için Maliye’den 22 Milyon TL’lik yatırım yapacaklarını dile getiren Amcaoğlu, bunun yanında 2019’da yaptıkları 46 milyon TL’lik yatırımların tümünün yerel kaynaklardan karşılandığını kaydetti. Amcaoğlu, bunların tümünün mahalli gelirlerden karşılandığının altını çizerek, bunun ilk olduğunu savundu.

Yurttaş 2019'da 205 Milyon TL Seyrüsefer harcı ödedi, hükümet yollara 46 Milyon TL ayırdı… Geriye kalan kaynak "genel bütçe içinde başka harcamalarda" kullanıldı

Karayolları Dairesi’ne 2015 yılından beridir her yıl mahalli bütçeden ayrılan kaynağın 3 Milyon TL’yi geçmediğini iddia eden Amcaoğlu, “Ben bu güne dek, alt yapı yatırımları, asfalt ve yeni projelere 46 milyon TL kaynak verdim. İki gün önce 12 Milyon TL’ye Alsancak-Lapta yolunu imzalattırdım.” dedi.

Amcaoğlu, 2020 yılı için Karayolları Dairesi’ne yılbaşından itibaren 22 milyon TL’lik kaynak koyduklarını kaydederek, bunun yeterli olmadığını, arttırılacağını dile getirdi. Amcaoğlu, “İmkanlarımızı zorlayacağız, kesinlikle bunun üzerine çıkacağız.” dedi.

“10 kilometrelik korkuluk çakılacak”

Amcaoğlu, önceki akşam gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında ölümlerin olduğu Turunçlu-Ulukışla kavşağı yakınlarındaki virajının bariyer yapılması için kaynak bulduğunu ve çalışmaların başlatıldığını da anlattı. Bu çalışmaların 2020 yılının Ocak ayında yapılacağını fakat yaşananların ardından konunun ivedilik kazandığını ve bu bağlamda hemen kaynak yaratıldığını belirtti.

Amcaoğlu, söz konusu noktada yaklaşık 10 kilometrelik bariyer koyulacağını sözlerine ekledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçe merkezinin “tüm gelirlerin toplandığı genel bir sistemde” çalıştığını belirtti, "Görünmeyenin yanında da pek çok harcama oluyor. Bu şartlarda daha iyisini yapacak olan buyursun gelsin" dedi.

“Elbette eksiklikler olduğunu biliyorum ama…”

Yollardaki alt yapıya yeterli kaynak ayrılmadığı eleştirilerini de yanıtlayan Amcaoğlu, “Son 5 ölümün sebebi alkollü araç, dikkatsiz ve süratli sürüştür. Hep birileri gidip başkalarını öldürüyor.

Suçsuz yere bir canımızı kaybettik, karşıdaki araç uçacak kadar süratli olmasa, dikkatli olsa bu durum yaşanır mıydı? Benim ailemden kazada 3 kişi öldü, bunun acısını biliyorum. Lütfen insanlar yollarda dikkat etsinler, hep devleti suçlamayı bırakalım. Biz evimizde 5 kişilik aileyi hepimiz trafikteyiz, ödüm patlar…” şeklinde konuştu.

46 Milyon TL ile neler yapıldı?

Ayrılan 46 Milyon TL kaynak ile yıl içinde ne gibi çalışmalar yapıldığını anlatan Amcaoğlu, “İlk kez İskele Lefkoşa yolu tamir edildi, ilk kez Karpaz’dan Ziyamet’e dek olan tüm yolların tamiratı yapıldı,

Ciklos korkulukları çakıldı, aydınlatmaları takıldı, çalışmalar hala devam ediyor. İlk Hamitköy-Lefkoşa arası tamirler yapıldı, ilk kez Gönyeli çemberi, Güzelyurt yolu, Yılmazköy- Lefkoşa arası tamirler yapıldı. Sadece bunlar için 24 milyon TL kaynak ayrıldı. Yıllardır kavgalar dövüşlerin olduğu Lapta-Alsancak yolu için 12 milyon TL ayrıldı. Elbette ki bariyerler eksik ama imkânlara göre hepsi, tamamlanacak.” şeklinde konuştu.

“Bütçe merkez tüm gelirlerin toplandığı sistemde çalışır”

Bütçenin genel çalıştığını belirten Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bütçe genel çalışır, bütçe merkez tüm gelirlerin toplandığı sistemde çalışır. Burada projeler sene başında planlanır, program yapılır ve ona göre harcama yapılır. Buna rağmen bile arada farklı projeler çıkıyor. Püsküllü okulu için ödenek bizden çıktı, yıl içinde fazladan 50 Milyon TL bloke ilaç alımı için kaynak açtım. Yıl içinde kapımızı çalan çeşitli sağlık sıkıntısı nedeniyle yardımlarımız oluyor. Yani görünmeyenin yanında da pek çok harcama oluyor. Bu şartlarda daha iyisini yapacak olan buyursun gelsin. Tarihinde Ulaştırmaya 46 Milyon TL kaynak ayıran bir bakanlık yoktur. Sadece bu yıl yerel gelirlerimizde 1 Milyar artış sağladık, hedefimiz bunu daha da arttırmak.”

“Bana HP kanadından veya Tolga tarafından aktarılan bir sıkıntı yok”

Bakan Amcaoğlu "Cep telefonu, alkol ve sürate dikkat çekmediğimiz sürece sadece altyapıdan medet ummayalım, hiçbir şeyi çözemeyiz. Artık cep telefonları, alkol ve sürati bir kenara bırakalım"

Ulaştırma Bakanlığı’na yeterli kaynak ayrılmadığıyla ilgili de zaman zaman özellikle Halkın Partisi (HP) kanadından hedef gösterilen Olgun Amcaoğlu, “Bana HP kanadından veya Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından aktarılan bir sıkıntı yok. Herkesin ne söylediğine bakmayın, bizim ne yaptığımıza bakın.” diyerek bu eleştirileri yorumladı.

“Trafikteki saygının oturması gerek”

Trafikte, yollarda vatandaşın kendini güvende hissetmesi için neler yapılması gerektiği konusuna da değinen Amcaoğlu, kendi yaşamından da örnekler vererek bireysel vurdumduymazlığı işaret etti.

Amcaoğlu, “Trafikteki saygının oturması gerek. Kendi gözlerimle şahit oldum. Trafik ışıklarında Cuma akşamı Alsancak’a giderken yanımdaki arabada sosyal medya kullanan genç, hareket ettiğinde de buna son vermedi, 80 km hızla hala araç kullanmaya devam etti. Cep telefonu, alkol ve sürate dikkat çekmediğimiz sürece sadece altyapıdan medet ummayalım. Hiçbir şeyi çözemeyiz. Artık cep telefonları, alkol ve sürati bir kenara bırakalım. Yollarda ölen, yitip giden biz de olabiliriz…”