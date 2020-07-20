Mağusa’da 17 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki motosiklet sürücüsü Metin Ertorun hayatını kaybetti.

Polisten alınan bilgiye göre, tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisinde devam eden Metin Ertorun dün akşam gece yarısından sonra saat 00.30 sırlarında yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Bülteni’ne göre, 17 Temmuz saat 11.30 sıralarında Mağusa'da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif Toroslu (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonet araç ile Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyrederken, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçti. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin Ertorun (E-61) yönetimindeki CK 734 plaklı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Ertorun kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

PC 636 plakalı araç sürücüsü Arif Toroslu tutuklanırken, sağlık nedenlerinden dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altında tutuluyor. Soruşturma devam ediyor.