"Meslek liselerinin müfredatını yenileyeceğiz"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek liselerinin müfredatı üzerinde çalışarak, hızlı bir biçimde yenileyeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Mobilya Sanayicileri Derneği yetkililerini kabul etti.

CİDDİ: “3 BİN MOBİLYACI VAR… EN BÜYÜK SIKINTI YERLİ ÇALŞAN BULAMAMA”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi burada yaptığı konuşmada, derneğin çalışmaları hakkında Çavuşoğlu’na bilgi verdi. Ülkede yaklaşık 3 bin mobilyacı olduğunu belirten Ciddi, en büyük sıkıntılarının yerli çalışan bulamamaları olduğuna dikkat çekti ve meslek liselerinde bu alan ile ilgili eğitim gören öğrencilerin sektörle buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“GENÇLERİ YURT DIŞINDAKİ ATÖLYELERE GÖNDEREBİLİRİZ”

Bu bağlamda derneğe bağlı firmaların her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyleyen Ciddi, mobilyacılık mesleğine yatkın olan gençleri yurt dışındaki çeşitli atölyelere eğitime gönderebileceklerini söyledi.

Ciddi, bu yönde Bakanlık ve Dernek arasında iş birliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, mobilya sanayi sektöründe son yıllarda ciddi bir gelişimin gözlemlendiğini ve teknolojik atılımların yaşandığını belirterek, meslek liselerinde bu alanda verilen eğitimi daha fazla teknolojiye yöneltilmesi ve teknik altyapının sağlanması adına gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bu bağlamda birlikte hareket ederek atölyelerin altyapısının iyileştirilmesi adına dernek yetkililerinin okullarda inceleme yapabileceklerini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimleri boyunca derneğe bağlı firmaların atölyelerini de ziyaret ederek, kendilerini geliştirme fırsatı yakalayabileceklerini dile getirdi.

Öğrencileri sektöre entegre etmeleri gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini, bu nedenle de staj sayılarının arttırılacağını ve öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde firmaların atölyelerinde daha fazla zaman geçireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, meslek liseleri müfredatının üzerinde çalışarak, hızlı bir biçimde yenileyeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ayrıca öğrencileri ülkenin kurumsal firmalarına yönlendirmenin önemine vurgu yaparak, “Görevimiz gençlerimizi ülkemizin köklü firmaları ile buluşturmak. Bu sayede, hem sektörü öğrencilerimize sevdirebileceğiz, hem de ihtiyaç duyulan yerli iş gücü için gerekli ortamı yaratabileceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda yapılacak iş birliğini imzalayacakları protokol ile resmiyete dökeceklerini belirten Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Kampüsü’nü hayata geçirmeleri durumunda, bu tür derneklerin okulda etkin rol alabileceği ve destek verebileceği bir yapıyı oluşturabileceklerini kaydetti.

