Başbakan Ersin Tatar, herkesin aynı görüşte olamayacağını belirterek, gazetecilere mesleklerine sahip çıkma çağrısı yaptı, "Kaleme saygı duyulması için mesleğin özgür irade, ahlaklı, Kıbrıs Türk halkına yakışır şekilde icara edilmesi gerek" diye konuştu.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin oluşturduğu “Geleneksel Medya Komitesi” Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek gazetelerin, gazetecilerin sorunlarını aktardı.

Komite adına söz alan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, yazılı basına verilen desteğin 2019 ödemesinin henüz yapılmadığını söyledi.



Özuslu, “Haksız rekabet ve değişen teknolojiler nedeniyle medyada kan kaybı var. Yazılı basının maliyetleri her geçen gün artıyor. Kimi çözüm önerileriyle sektörü ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi.



Basın sektörünün ayakta kalması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başbakan Ersin Tatar, “Basında haksız rekabet olduğunu ben de biliyorum. Fikrini paylaşabilen, bu yayınları yapabilen insanlarımızı desteklemek lazım. Bütçe imkanlarının artması, bir takım değerlendirmelerle basın desteğinin geniş kapsama yayılması temennimdir” şeklinde konuştu.



Gazeteciliğin kaliteli, sürdürülebilir, topluma ve Kıbrıs Türk halkına yakışır şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Başka başka maksatlar için gazeteleri, basını kullanmak bize yakışmaz” dedi.



ÖZUSLU: “HAKSIZ REKABET VAR…”



Başbakan Tatar, bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin oluşturduğu “Geleneksel Medya Komitesi”ni kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, medyanın çok sorunu olduğunu, bunları devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerinde de gündeme getirdiklerini söyledi.

Özuslu, “Türkiye gazeteleri, sosyal medya, izinsiz, kuralsız şekilde yayınlarına devam eden web siteleri yazılı basın için haksız rekabet ortamı yaratıyor” dedi.



Geçmiş hükümetler döneminde hazırlanan, Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen tüzük kapsamında belli kriterler çerçevesinde televizyonlar gibi yazılı basına da maddi katkı sağladığını anımsatan Sami Özuslu, yazılı basına verilen desteğin 2019 ödemesinin henüz yapılmadığını söyledi



Özuslu, “Yazılı basının maliyetler artıyor. Mesleğini kaybeden, ülkeyi terk eden gazetecilerle karşılaşıyoruz. Medyada sirkülasyon ve kan kaybı var. Palyatif de olsa bazı çözüm önerileriyle sektörü ayakta tutmaya, medya çalışanlarını, medya kuruluşlarını yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kısa süre önce benzer bir gündemle Maliye Bakanı Amcaoğlu ile görüştüklerini anımsatan Sami Özuslu, Başbakan’ın da basının içinden olduğunu söyledi, “Bu konuya hassasiyetle eğileceğinizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Tatar: Çok ses veriyoruyz

Başbakan Ersin Tatar, ülkede çok sesliliğe katkı yapan çeşitli gazeteler olduğunu kaydederek, “Nacak’tan Volkan’a, Bozkurt’tan Halkın Sesi’ne.. Basında nerelerden nerelere gelindi… Artık yazıları gazeteye çıkmadan okuma fırsatı buluyoruz. Böyle hızlı bir teknoloji var. Hem bu topraklarda hem başka topraklarda sizleri takip edenler var… Bu küçük adadan çok ses veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının demokrasi mücadelesine katkınızı önemsiyorum” dedi.

“Sektörün ayakta kalması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuşan Tatar, şunları da söyledi:

“Ben de basının içinden geliyorum. Sektörde haksız rekabet olduğunu biliyorum. Dış basın, sosyal medya… Fikrini paylaşabilen, bu yayınları yapabilen insanlarımızı desteklemek lazım. Tabi bütçe imkanlarının artması, bir takım değerlendirmelerle basın desteğinin geniş kapsama yayılması temennimdir. Birileri alır, diğerleri bakarsa adaletsizlik olur. Bunun değerlendirmesini mutlaka bizim hükümetimiz de yapar…”

Gazeteciliğin kaliteli, sürdürülebilir, topluma ve Kıbrıs Türk halkına yakışır şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Başka başka maksatlar için gazeteleri, basını kullanmak bize yakışmaz” dedi.

Herkesin aynı görüşte olamayacağını da belirten Tatar, “Kaleme saygı duyulması için mesleğin özgür irade, ahlaklı, Kıbrıs Türk halkına yakışır şekilde icara edilmesi gerek. Mesleğinize sahip çıkın” şeklinde konuştu.

ÖZUSLU’DAN TATAR’A 11 TEMMUZ’A DAVETİ

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Tatar’ı 11 Temmuz’da kutlanacak Basın Günü etkinliğine davet etti. Tatar, “Her zaman geliyorum. Başbakan olarak da keyifle geleceğim” dedi.

