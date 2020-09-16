'Meselelere BM'nin bakış açısıyla bakacağım'

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni görevine başladı. BM Genel Merkezinde düzenlenen törende Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı.

Törenin ardından düzenlediği basın toplantısında Bozkır, gelecek hafta başlayacak BM zirvesi ve gündemi değerlendirdi.

"Meselelere ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım"

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bozkır, ''BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 aşısı ''adil'' dağıtılmalı

Covid-19 salgının ise küresel bir sorun olduğunu ve küresel bir çözüm gerektirdiğini belirten Bozkır, koronavirüs aşısı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve aşının ''adil'' bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı.

''BM'nin geleceğinden endişe duymuyorum''

BM'nin çok taraflı sisteminin geleceğinden endişe duyup duymadığı yönündeki bir soruya ise BM Genel Kurulu Başkanı, ''BM, dünyaya güçlü bir şekilde işini yaptığını gösterir ve rüzgarı arkasına alırsa, hiç kimsenin ya da hiçbir ülkenin bu kurumu kaldıracağını ya da gücünü azaltacağını düşünmüyorum... BM'nin geleceğinden endişe duymuyorum, yerinin doldurulamaz olduğuna ve bir 75 yıl daha bizimle olacağına güvenim tam'' yanıtını verdi

Volkan Bozkır kimdir?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.