Merkez Bankası’ndan geri döndü

UBP-HP Hükümeti’nin Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na atadığı isimlerden biri Merkez Bankası’ndan geri dönerken, bir diğer isim için de değerlendirmenin sürdüğü öğrenildi.

Hükümet banka yönetim için biri ‘5 farklı sabıkası’ bulunan, bir diğeri de ‘ortaokul terk’ iki görevlendirme yapmıştı.

Merkez Bankası’nın yaptığı değerlendirme sonrasında isimlerden biri için “onay” verilmediği öğrenildi. İkinci isimle ilgili de daha geniş soruşturma yapıldığı bildirildi.