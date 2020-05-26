Mehmet Ceyhan bugün de bulunamadı

Alagadi’de denize kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarının 4’üncü günü de tamamlandı, sonuç alınamadı. Polis dün sabah Ceyhan’ı arama çalışmalarına denizden ve karadan yeniden başlandığı duyurmuştu, ancak, saat 18:15 sıralarında bugünkü arama çalışamlarına ara verildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, denizde kaybolan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarının bugün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların katılımı ile denizden havadan ve karadan devam edildiğini aktardı. Ancak yapılan aramalarda sonuç alınamadığını, aramalara hava koşullarının durumuna göre bugün devam edileceği belirtildi.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 mevkiinde denize giren iki genç dalgalara kapılıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunmuş, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Bayramın birinci günü deniz aşırı dalgalı olduğundan Ceyhan’ı arama çalışmaları karadan sürdürülmüştü. Bugün de devam eden arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.